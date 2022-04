Famalicão: Lions celebra 45.º aniversário com oferta de ecógrafo ao Centro Hospitalar

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão celebrou, no dia 12 de abril, o 45.º aniversário de vida ao serviço da comunidade «da qual temos tanto orgulho em pertencer».

Como forma de celebrar o aniversário, procedeu a uma série de atividades e foi entregue um segundo ecógrafo ao Centro Hospitalar do Médio Ave – CHMA de Famalicão, oferta tornada possível pela parceria de longos anos com o Lions Clube de Roissy Pays de France.

No passado domingo, dia 10 de abril, no restaurante Eugénios, teve lugar um almoço de confraternização, contando com a presença de centena e meia de convidados.

Estiveram presentes representantes de 18 Lions Clubes, com destaque para os Lions Clubes de Roissy Pays de France (França) e de Rietti Varrone (Itália), com uma comitiva constituída por 24 companheiros, e os respetivos presidentes CL Jacques Bresson e CL Antonio Fasciolo.

Contou com a presença das entidades Lionísticas, com o Governador do DM115 CN Angelino Ferreira, bem como dos Past Governadores dos dois anos Lionisticos transatos, João Pedro Silva e Carlos Ferreira, do presidente da Fundação Lions, João Russo e ainda da presidente DM Leo 115, Joana Mota.

Estiveram, ainda, os parceiros do Lions Clube: a vereadora Sofia Fernandes, em representação da Câmara Municipal; o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, António Barbosa; da Vieira de Castro, S.A., o companheiro Lions e fundador Carlos Vieira de Castro; da Caixa de Crédito Agrícola de Vila Nova de Famalicão, representada pelo companheiro CL Germano Abreu; do presidente do Rotary Club, Francisco Freitas; o Arcipreste de Vila Nova de Famalicão, Padre Francisco Carreira; e o presidente da Fundação Castro Alves, Bruno Silva.

As celebrações do 45º aniversário incluíram a formalização da Geminação do Lions Clube de Vila Nova de Famalicão com o Lions Clube de Rieti Varrone.