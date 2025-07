Famalicão: Lions Clube entrega mais de meia centena de bens e materiais de saúde a instituições

Famalicão: Dia dos Avós celebrado terça-feira no Santuário de Nossa Senhora do Carmo

Na próxima terça-feira, 29 de julho, o Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, recebe o tradicional convívio comemorativo do Dia dos Avós.

A iniciativa, promovida pelo município famalicense, insere-se no programa “Mais e Melhores Anos” e reúne avós, filhos e netos num ambiente de partilha e animação.

As iniciativas começam logo pela manhã. Às 10h00 decorre a receção aos participantes, seguida de uma eucaristia campal marcada para uma hora depois. Segue-se o mega piquenique que dá início a uma tarde recheada de música, dança e boa disposição, animada pelo cantor famalicense Costinha que sobe ao palco pelas 14h00. O final deste encontro está marcado para as 16h30, com um lanche e a tradicional abertura e partilha do bolo comemorativo do Dia dos Avós, cujo dia é assinalado, anualmente a 26 de julho.