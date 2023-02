Famalicão: Lions Clube entrega mais uma cadeira de rodas e uma cadeira sanitária

A ARTIS Academia de Bailado saiu amplamente premiada, com ouro, prata e bronze, em recentes provas. No Tanzolymp, uma das maiores competições de dança mundial, que decorreu de 16 a 21 de fevereiro, em Berlim, a academia levou 11 bailarinas, dos 10 anos aos 20 anos, e todas conseguiram resultados de relevo numa competição que reuniu representantes de 41 países.

A ARTIS conseguiu o bronze no grupo Clássico – Le Travail – com as alunas Maria Dias, Ana Pedro Costa, Dalila Navio, Margarida Lopes, Bianca Ricardo, Francisca Azevedo e Francisca Piedade (coreografia Ana Filipa Costa); no grupo Clássico – The Flute Dance – com as alunas Francisca Leite, Gabriela Martins e Lara Vilaça (coreografia Ana Filipa Costa); e no no dueto contemporâneo – Connnexion 2.0 – com as alunas Bianca Ricardo e Lara Vilaça (coreografia Michael Cassan).

Ainda no passado fim de semana 8 alunos competiram, em Braga, nas semifinais do Global Dance Open. Além dos prémios, todos foram selecionados para as finais mundiais que terão lugar em Espanha, em julho deste ano. Realce para as vitórias, em dueto Clássico, escalão Júnior – “Flames of Paris” – Lara Vieira e Duarte Mellot; grupo Clássico, escalão Júnior – “Off to the harvest” – Camila Castro, Duarte Mellot, Inês Costa, Lara Vieira e Tomás Vilas Boas (coreografia Ana Filipa Costa); solo Clássico, escalão Júnior – Duarte Mellot que também venceu solo contemporâneo.

O grupo contemporâneo – “Sieben” – Camila Castro, Duarte Mellot, Inês Costa, Lara Vieira e Tomás Vilas Boas (coreografia Marta João); o dueto/trio Clássico escalão Intermédio – “The Flute Dance” – Beatriz Santos, Mafalda Cerqueira, Sabrina Mora (coreografia Ana Filipa Costa); o solo contemporâneo, escalão Júnior – Tomás Vilas Boas; e o solo clássico, escalão Intermédio – Sabrina Mora, conquistaram o segundo lugar. O solo clássico, escalão júnior, de Tomás Vilas Boas, ficou em terceiro lugar. Duarte Mellot foi alvo do Prémio Especial.