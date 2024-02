Famalicão: Lions Clube lança Campanha de Recolha e Reciclagem de Radiografias

Famalicão: AE Escolas Terras do Ave recebe Selo de Qualidade do Corpo Europeu de Solidariedade

O Agrupamento de Escolas Terras do Ave foi distinguido com o Selo de Qualidade do Corpo Europeu de Solidariedade. Agora, a sua implementação implica a participação ativa de colaboradores regulares, incluindo a Associação de Pais de Pedome e a PASEC, no sentido de construir uma comunidade «mais solidária, envolvida e resiliente», explicou o diretor do AE Terras do Ave, Alberto Costa.

«Este feito representa um marco significativo na contínua contribuição da instituição para o desenvolvimento da comunidade local, certificando o compromisso exemplar em realizar atividades de solidariedade, em conformidade com os princípios e normas do programa europeu», explicou Alberto Costa.

Para o diretor do AE Terras do Ave, «acreditação ao Selo de Qualidade vai além do reconhecimento; é a validação do empenho do Agrupamento de Escolas Terras do Ave em proporcionar experiências significativas e de qualidade, agora, também, no âmbito da solidariedade», continuou.