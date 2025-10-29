Famalicão: Lions dinamiza peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro no concelho

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão é, há longos anos, parceiro da Liga Portuguesa contra o Cancro, organizando e dinamizando, no concelho de Famalicão a realização do peditório nacional que, este ano, decorre entre esta quinta-feira e domingo, 2 de novembro

O Lions apela a todos os famalicenses que se inscrevam como voluntários para mais uma edição deste peditório, fazendo-o junto do Clube, através do email: lionsclube.vilanovafamalicao@gmail.com ou junto da Liga: https://www.ligacontracancro.pt/voluntariado-pontual-peditorio-lpcc-2023/.

Estes voluntários, devidamente identificados com o colete da instituição e com os habituais cofres lacrados com o símbolo da LPCC, vão realizar o peditório em vários pontos do concelho, nomeadamente nas eucaristias semanais e dominicais das diversas paróquias, nos cemitérios das freguesias, bem como em peditórios de rua e supermercados.

À semelhança de anos transatos o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão apela à generosidade e disponibilidade de todos para esta ação solidária.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma organização da sociedade civil cuja ação é reconhecida por todos, assumindo-se como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.