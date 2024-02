Famalicão: Lions promove Grande Prémio de Música para clarinete

Os Lions em Portugal promovem anualmente o Grande Prémio de Música Lions – Concurso de Música Thomas Kuti, concurso aberto a estudantes de música de todos os níveis, com o objetivo de incentivar jovens músicos talentosos.

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão associa-se à iniciativa e anuncia que estão abertas as candidaturas, até 31 de março, para clarinete, o instrumento selecionado para este ano.

As audições terão lugar no sábado, 11 de maio deste ano, no Auditório Renato Araújo, Edifício Central e da Reitoria – Ed. 25, na Universidade de Aveiro.

A atuação nacional terá lugar no fim de semana de 17 e 19 de maio de 2024, em Bragança, aquando da 55.ª Convenção Nacional Lions.

O candidato vencedor irá representar o Distrito Múltiplo 115 no Fórum Europeu de Lions que este ano será em Bordéus, França, de 23 a 26 de outubro de 2024.

Os interessados poderão consultar toda a informação do concurso: regulamento do concurso e a ficha de inscrição, com a inclusão do repertório, no link: https://drive.google.com/drive/folders/1rhmyDS7yLzSuYm4MqFoc3tDgTQ4TGhNW?usp=sharing e entrar em contacto com o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, até 27 de março de 2024, para patrocínio da candidatura, através dos emails: lionsclube.vnfamalicao@gmail.com e lionsfamalicaocomunicacao@gmail.com, sendo que as inscrições devem ser efetuadas e formalizadas até 31 de março de 2024 para os emails: gpmusica@lionsclubes.pt e secretaria.dm115@lionsclubes.pt.

Com vários anos de participação, Portugal conta já com um vencedor internacional (2017), um 3.º prémio (2018) e uma menção honrosa (2021) no Concurso Internacional de Música Lions Thomas Kuti que tem lugar todos os anos no Fórum Europeu. O Lions Clubs Portugal, revela «orgulho grande que temos nos jovens músicos portugueses e eles estão reconhecidos aos Lions pela oportunidade dada.»

O concurso tem o patrocínio da Fundação dos Lions de Portugal que, este ano, conta com o apoio da Universidade de Aveiro, local escolhido para a realização do evento. Serão concedidos três prémios: 1.º Prémio: 1.500 €; 2.º Prémio: 750 €; 3.º Prémio: 250 €.