Famalicão: LIPAC abre inscrições para o projeto “Mãos que cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”

A LIPAC – Liga de Profilaxia e de Ajuda Comunitária já arrancou com o projeto dirigido a crianças e famílias do concelho, intitulado “Mãos que Cuidam – Inclusão Social e Bem-Estar Infantil”, que tem o apoio BPI Fundação “La Caixa” Infância, com 26.080.00 euros.

As inscrições já se encontram abertas e as atividades terão início a dois de dezembro, na sede da LIPAC. Para se inscreverem as famílias podem usar o email lipac.geral@gmail.com ou os contactos telefónicos 252 376 309/ 912 323 948.

Segundo a direção da LIPAC, presidida por Ivone Calafate, o projeto nasce da necessidade crescente de apoiar crianças que enfrentam vulnerabilidade emocional, social e escolar, bem como as suas famílias, através de uma abordagem multidisciplinar.

Este projeto assenta no desenvolvimento de competências emocionais e sociais para fortalecer autonomia e a resiliência infantil; na promoção da saúde mental infantil e práticas de bem-estar, pelo acompanhamento psicológico para crianças e Encarregados de Educação; e no envolvimento das famílias e da comunidade na promoção do bem-estar infantil.

A LIPAC realça que o objetivo é fortalecer a inclusão social, promover igualdade de oportunidades e proporcionar um espaço seguro onde crianças e famílias possam trabalhar dificuldades, desenvolver competências e melhorar o seu bem-estar.