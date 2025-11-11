Concelho, Desporto

Famalicão: Lista “AFSA 2.0″ quer «organizar, modernizar e valorizar” o futsal concelhio

A lista “AFSA 2.0 – Organizar, Modernizar, Valorizar”, liderada por Paulo Cortinhas, apresenta-se oficialmente à presidência da Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão, cujas eleições são no dia 18 de novembro, terça-feira, na sede da AFSA, em Novais.

Paulo Cortinhas, que exerceu as funções de vice-presidente na direção cessante, propõe um projeto de continuidade com renovação, centrado em três pilares: organizar, modernizar e valorizar.

A equipa é composta por dirigentes experientes e novos elementos ligados ao futsal famalicense e de outras áreas. Quanto aos propósitos, pretende dar um novo impulso à associação, reforçando a sua ligação aos clubes, atletas e comunidade.

«Vimos da direção cessante, com o orgulho do trabalho feito, mas conscientes de que é tempo de evoluir. Reunimos uma equipa dinâmica, competente e apaixonada pelo futsal, preparada para transformar a AFSA numa referência da organização desportiva local», afirma Paulo Cortinhas.

Segundo a lista da “AFSA 2.0”, o projeto aposta numa «gestão profissional, digital e transparente». Entre as medidas está a criação de uma plataforma online de gestão de competições, a publicação de relatórios financeiros resumidos, a modernização dos regulamentos e a definição de um calendário anual previsível.

Na vertente desportiva, a candidatura propõe novas competições e eventos, como a Taça da Liga AFSA e o All-Star Game, bem como a realização de uma Gala AFSA para distinguir atletas, dirigentes, árbitros e clubes. Entre as propostas está também o reforço da comunicação e imagem, através da criação da AFSA Media, com transmissões de jogos, resumos e uma newsletter.

No projeto estão, também, a formação e a proximidade, com a criação do Conselho de Clubes AFSA, o projeto AFSA Jovem e ações de capacitação para dirigentes, árbitros e treinadores.

«Queremos uma AFSA mais moderna, participativa e preparada para o futuro. Uma associação que valorize quem faz o futsal famalicense crescer todos os dias», acrescenta o candidato.

Famalicão: Carević entre os melhores guardiões da I Liga

Após ter sido eleito o melhor guarda-redes do campeonato no mês de agosto, Lazar Carević volta a ter destaque nos prémios atribuídos pela Liga Portugal. O guarda-redes do FC Famalicão foi um dos mais votados pelos treinadores da principal competição do futebol português, referente a setembro/outubro.

Lazar Carević reuniu 21,57% dos votos, a mesma percentagem que Andrew (Gil Vicente) e Diogo Costa (FC Porto). O guarda-redes do emblema gilista superiorizou-se neste ‘duelo’ particular, por ter registado menor tempo efetivo de jogo relativamente aos colegas de posição.

Famalicão: Homem gravemente ferido depois de ser atropelado por carro que se destravou

Um homem ficou gravemente ferido, na tarde desta terça-feira, depois de ser colhido por uma viatura que se destravou.

O incidente aconteceu cerca das 13h20, na Rua do Castanhal, na freguesia de Brufe, em Famalicão. A vítima é morador da zona e foi empurrado contra um muro.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, Famalicenses e a VMER local.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Desfile Motard de Pais Natal volta a animar Famalicão no dia 14 de dezembro

O espírito natalício vai voltar a acelerar pelas ruas de Vila Nova de Famalicão. No dia 14 de dezembro de 2025, o Clube Motard Escorpiões promove mais uma edição do Desfile Motard de Pais Natal, um evento que já é tradição na cidade e que promete encher as ruas de cor, alegria e boa disposição.

A concentração está marcada para as 14h00 na sede do clube, com partida às 14h30 rumo à Casa do Empresário (ACIF). O desfile começa oficialmente às 15h00, inserido no programa Famalicão Porto de Encontro e com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Famalicão.

Centenas de motards vão vestir-se de Pai Natal e percorrer a cidade em motas decoradas, levando sorrisos e o verdadeiro espírito de Natal a quem os vê passar.

A organização convida todos os amantes das duas rodas a juntarem-se a esta celebração solidária, que une amizade, partilha e espírito comunitário.

Famalicão: Mário Marques apresenta o livro “Erik Bjornsson: Um Reino Em Sombras”

O autor Mário Marques apresenta, no dia 15 de novembro, o livro “Erik Bjornsson: Um Reino Em Sombras”, uma ficção histórica sobre um dos períodos mais destrutivos do mundo nórdico.

A apresentação vai decorrer na Casa da Juventude de Famalicão no próximo sábado, às 10h30.

Quanto ao autor, nasceu em Lousado, Vila Nova de Famalicão. Desde pequeno é um apaixonado por história, tendo corrido a Europa de mochila às costas. Das montanhas dos Balcãs aos desertos do norte de África, embarcou em várias expedições para descobrir novas culturas e experiências.

De 2019 a 2021, frequentou a Universidade do Minho, no curso de Línguas Aplicadas, onde descobriu a sua paixão pela escrita criativa, que se tornou na sua maior forma de expressão. O livro comprova

Famalicão: Vereadores do PS pedem eliminação da taxa de ocupação do subsolo a clientes de gás

O Partido Socialista pede que a Câmara Municipal delibere eliminar a cobrança da Taxa de Ocupação do Subsolo aos clientes finais de gás residentes ou com sede em Vila Nova de Famalicão. Daí, já fez chegar a proposta aos serviços da Câmara Municipal e submete a moção para apreciação da Assembleia Municipal.

Segundo o Partido Socialista, «não é aceitável que as famílias famalicenses continuem a suportar uma taxa que os tribunais já declararam ilegal e que o próprio Governo reconhece carecer de revisão. Trata-se de uma proposta pela justiça e equidade, que visa defender os direitos dos consumidores famalicenses e garantir igualdade de tratamento em relação a outros municípios do país».

Recordam que a taxa, criada em 2006, foi inicialmente aplicada às distribuidoras de gás natural pela utilização de infraestruturas localizadas em domínio público e privado municipal. «Contudo, desde 2008, as empresas passaram a refletir este custo diretamente nas faturas de gás natural dos consumidores, situação que se manteve até hoje, apesar das decisões judiciais e da intenção já manifestada pelo Ministério do Ambiente de rever a legislação e estabelecer limites à cobrança», assinalam.

Os socialistas sublinham ainda que vários municípios do país já não cobram esta taxa, «o que tem colocado os consumidores famalicenses em situação injusta de desigualdade face a outras regiões».

Famalicão: AVC próximo de passar à segunda fase

O Atlético Voleibol Clube continua vitorioso no campeonato nacional da 3.ª divisão. No passado fim de semana deslocou-se às Taipas para defrontar o CART que, juntamente com a equipa famalicense, ocupava o primeiro lugar.

Num jogo nem sempre bem jogado, pelo grande número de erros não forçados, a equipa de Famalicão foi sempre mais capaz e resiliente, levando de vencida a equipa da casa por 3-1. O AVC garantiu, assim, uma vitória importante tendo em vista o principal objetivo que é passar à fase seguinte. No próximo domingo, às 15 horas, recebe no Pavilhão das Lameiras, o Monserrat de Viana do Castelo.