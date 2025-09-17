Famalicão: Lista independente quer fazer «mais e melhor» em Pedome

Ana Paula Neto é o rosto da lista independente “Pedome Mais e Melhor”. O programa é desenvolvido em torno do lema: Disponibilidade, Rigor e Transparência.

A candidata à Junta garante que, se for eleita, «ninguém fica para trás», por isso defende apoio à natalidade com um voucher de valor mínimo de 500 euros por cada criança nascida em Pedome, filha de residentes, a ser descontado no comércio local; entrega de material didático para alunos da freguesia que frequentem o 2.º ciclo; apoio às associações «com critério e equidade»; ajuda aos idosos no transporte para consultas médicas, à farmácia ou outras necessidades.

A apresentação oficial da equipa é no próximo dia 21 de setembro, às 17h00, no salão paroquial de Pedome. O evento contará com a atuação do artista Costinha, intérprete do hino de campanha, e termina com um lanche-convívio aberto à população.

O movimento assume o compromisso de colocar as pessoas em primeiro lugar e trabalhar por uma freguesia mais próxima e com melhor qualidade de vida.

A candidata, de 61 anos, tem um percurso dedicado ao associativismo, voluntariado e à solidariedade, com ligação a vários grupos e movimentos. Confessa que foi a vontade de «fazer mais e melhor» por Pedome que a levou a candidatar-se.