Famalicão: Livro “Olhares Camilianos…” apresentado no dia 15 de novembro

A obra “Olhares camilianos – divagações díspares e intemporais” será apresentada no dia 15 de novembro, pelas 15h30, na Casa-Museu de Camilo Castelo Branco, em Seide.

Recorde-se que esta obra resultou de um curso de Escrita Criativa sobre o escritor. Decorreu no Porto, entre os meses de maio e julho, com orientação do professor Nilton Marlúcio de Arruda. Neste período, 16 pessoas escreveram sobre Camilo, de forma livre e criativa. Da obra constam textos ficcionais, crónicas e poemas, um dos quais famalicense (José Ferreira).

Uma iniciativa com o apoio do Código Simbólico Associação Sociocultural e sob o alto patrocínio da CCDR-NORTE.

O evento contará com a participação do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube.

A entrada é livre, até à lotação do espaço.