Famalicão: Livro sobre os 50 anos do Agrupamento de S. Cosme está à venda

Está a decorrer, em Arnoso Santa Maria, a Festa da Nossa Senhora da Conceição. As festividades contemplam, esta quinta-feira, um encontro de coros, marcado para as 21 horas, na igreja paroquial. A Orquestra da Escola de Música da Banda Marcial de Arnoso, os grupos corais dos Vicentinos, do Divino Salvador de Tebosa, da Eucaristia Jovem, da Escola Básica e Joana Couto são os participantes.

Na sexta-feira, às 9 horas, há uma salva de morteiros, prosseguindo as festividades com a eucaristia solene, às 10h30, acompanhada pelo Grupo Coral Eucaristia Jovem. De tarde, às 14 horas, entrada do Agrupamento de Escuteiros de Jesufrei e da Banda Marcial de Arnoso, seguindo-se os atos religiosos, com sermão, seguido de uma procissão.