Famalicão: Livro sobre “Os Alves de Requião” é um retrato da história local

O Mercado das Emoções termina este domingo e está na Praça D. Maria II, com a presença de cerca de duas dezenas de terapeutas. Ajudar o desenvolvimento pessoal saudável, com maior bem-estar e equilíbrio emocional, é o objetivo da iniciativa que conta com a presença de profissionais ligados às áreas do yoga, shiatsu, musicoterapia, entre outras terapias.

A programação encontra-se disponível em www.famalicao.pt.