O livro “Um Presidente Contra a Corrente” será lançado no dia 7 de setembro, pelas 21 horas, na Fundação Cupertino de Miranda, de entrada livre.

Escrito por Luís Paulo Rodrigues, a obra desvenda os «segredos que tornaram António José Seguro o político mais votado de sempre» em Portugal.

Editado pela Prime Books, já está em pré-venda nas plataformas digitais das livrarias Almedina, Bertrand, FNAC e Wook, e está previsto chegar às livrarias no dia 8 de setembro.

Segundo o autor, o livro explica como «os portugueses escolheram a proposta de estabilidade, moderação e defesa da democracia e da Constituição apresentada por Seguro, em contraste com os equívocos, contradições e conflitualidade que marcaram as candidaturas de Luís Marques Mendes, Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim de Figueiredo, bem como a desinformação e o radicalismo associados a André Ventura», observa o autor.

O livro tem prefácio de Álvaro Beleza, médico e presidente da SEDES (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social), e um dos impulsionadores da candidatura de Seguro à Presidência. O posfácio é assinado por Vasco Ribeiro, professor de Comunicação Política na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que disserta sobre «a comunicação positiva ou a arte de ganhar sem atacar».