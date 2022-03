Famalicão: Lixo colocado em plena via pública em Vilarinho das Cambas

A Junta de Freguesia de Vilarinho das Cambas publicou, esta terça-feira, na sua página do Facebook, imagens de lixo colocado em plena via pública, na Rua do Padrão.

A autarquia local lamenta a situação, que apelida de «incompreensível e imperdoável», ficando o apelo para que este desrespeito pelo ambiente não se repita.