Famalicão: Lixo deixado na via pública na União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz

Pela qualidade dos seus projetos e no âmbito do programa Erasmus +, o Agrupamento de Escolas de Ribeirão recebeu o selo eTwinning Quality Label.

Os Selos de Qualidade eTwinning são concedidos a projetos que se distinguem pela qualidade e pertinência pedagógica, ou seja, atingiram um padrão de excelência a nível nacional e europeu.

De acordo com os avaliadores, o projeto Erasmus+ “Make your avatar the Right Human” e os projetos Etwinning “Water is precious, save it!” reúnem produtos finais criativos e variados, de particular atualidade e pertinência. Contam, ainda, com várias publicações no diário do projeto, que contribuem para a estruturação e divulgação dos mesmos. O fórum do Twinspace foi utlizado para a comunicação entre alunos, relativamente às atividades realizadas, e entre as escolas parceiras.

Por sua vez, o projeto “We are the world!”, mais direcionado para o 1ºciclo, contou com atividades diversificadas e motivadoras para os alunos. Neste projeto foram usadas diferentes ferramentas digitais, adequadas aos interesses dos alunos, e salvaguardando todas as questões de segurança na Internet.