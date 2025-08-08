Concelho, Sociedade

Famalicão: Lixo no chão junto aos ecopontos revolta junta de Seide

A Junta de Freguesia de Seide, em Famalicão, manifestou nas redes sociais a sua indignação perante a recorrente deposição de lixo fora dos locais adequados.

Em tom crítico, a junta lembra que o concelho dispõe de recolha porta a porta quase diária, serviço gratuito de recolha de monos, ecocentro municipal e sinalética clara junto aos ecopontos.

Apesar disso, continuam a ser deixados resíduos e objetos de grande dimensão no chão, junto aos contentores. A Junta apela ao sentido cívico da população e pede que estas práticas terminem de imediato.

Lions Clube de Famalicão doa camas articuladas à Conferência Vicentina

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão entregou, no dia 1 de agosto, duas camas articuladas elétricas à Conferência Vicentina de Lousado / Requião, destinadas a utentes sinalizados pela instituição.

A oferta resulta de uma parceria de vários anos entre o clube famalicense e o Lions Clube de Roissy Pays de France, permitindo responder a esta necessidade e reforçar o apoio social na comunidade.

É oficial: Marcelo aprova lei que proíbe telemóveis nas escolas até ao 6.º ano

O Presidente da República aprovou a lei que proíbe o uso de telemóveis até ao 6.º ano, a começar no próximo ano letivo.

A decisão, apoiada pelo Conselho das Escolas, pretende diminuir casos de bullying e indisciplina e incentivar que os alunos convivam e façam mais atividades nos intervalos. Algumas associações de pais e do ensino privado mostraram reservas. Nas regiões autónomas, a aplicação terá em conta a sua autonomia legislativa.

PAN quer permitir animais nas praias portuguesas

O PAN apresentou uma proposta para permitir que animais de companhia possam estar nas praias portuguesas.

A ideia é criar zonas específicas, com regras como uso de trela, recolha de dejetos e presença do dono, além de pontos de água e recolha.

O partido lembra que 72% das famílias têm animais e que, no continente, apenas seis praias concessionadas permitem cães. A medida quer também ajudar a combater o abandono no verão.

Quartos para estudantes 30% mais caros

O custo médio de um quarto para estudantes aumentou mais de 30% entre agosto de 2022 e agosto deste ano, revela o Expresso.

Atualmente, o preço ronda os 416 euros, mas em Lisboa ultrapassa os 500. A escassez de alojamento tem levado muitos jovens a abandonar os estudos longe de casa.

No país existem pouco mais de 16.600 camas em residências públicas. O Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior prometia mais 19 mil até 2026, mas apenas foram criadas 2.500 até agora.

Famalicão: Hoje há radar móvel na N14

Esta sexta-feira há radar móvel na estrada N14, na Avenida Santiago de Gavião, em Famalicão.

A ação anunciada pela PSP está agendada para as 14h00 e tem a duração prevista de duas horas.

Combustíveis: Descida de até 3,5 cêntimos a partir de segunda

Os combustíveis vão voltar a ficar mais baratos a partir da próxima segunda-feira.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para descer 3,5 cêntimo por litro, enquanto que a gasolina pode ficar mais barata até 1,5 cêntimo por litro.