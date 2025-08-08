Famalicão: Lixo no chão junto aos ecopontos revolta junta de Seide

A Junta de Freguesia de Seide, em Famalicão, manifestou nas redes sociais a sua indignação perante a recorrente deposição de lixo fora dos locais adequados.

Em tom crítico, a junta lembra que o concelho dispõe de recolha porta a porta quase diária, serviço gratuito de recolha de monos, ecocentro municipal e sinalética clara junto aos ecopontos.

Apesar disso, continuam a ser deixados resíduos e objetos de grande dimensão no chão, junto aos contentores. A Junta apela ao sentido cívico da população e pede que estas práticas terminem de imediato.