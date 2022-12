A loja de utilidades “Shopping China”, localizada na Rua de São Julião, em Famalicão, foi assaltada nas últimas horas.

Os assaltantes entraram no estabelecimento depois de partir o vidro de uma das portas.

A PSP foi informada do crime e já se encontra no local, em conjunto com o proprietário do espaço.

O estabelecimento comercial tem sistema de vídeo vigilância. As imagens do assalto poderão ser importantes para a investigação das autoridades.