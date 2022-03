Famalicão: Loja Social da UF Vale S. Cosme, Telhado e Portela abre esta sexta-feira

O Município de Vila Nova de Famalicão está a instalar perto de uma centena de espaços para a colocação de bicicletas no centro urbano de Famalicão e escolas públicas do concelho, para fomentar e criar condições para a utilização da bicicleta como meio de transporte.

A meia centena de bicicletários instalados no centro urbano de Famalicão estão distribuídos pela Avenida do Brasil, Rua Padre Benjamim Salgado, Rua Luís Barroso, Avenida Narciso Ferreira, Avenida 25 de Abril, Rua S. João de Deus e Parque 1º de Maio. As escolas que recebem, nesta fase, o equipamento são a ES D. Sancho I (6), EB de Gondifelos (5), EB D. Maria II (5), ES de Padre Benjamim Salgado (5), EB de Ribeirão (5), EB de Pedome (5) e EB Júlio Brandão (6).

O município avança que os bicicletários complementam a criação da rede urbana de ciclovias, que une os principais pontos da cidade e que tem grande presença na zona escolar e na ligação às estações ferroviária e rodoviária de Famalicão.

Além disso, a instalação dos bicicletários nas escolas é acompanhada por ações de sensibilização junto dos alunos com a presença da vereadora da Mobilidade e Segurança Rodoviária e da Polícia Municipal. O objetivo do município é mostrar aos alunos que as ciclovias são canais seguros e práticos para as deslocações para a escola.

Recorde-se que a construção da Rede Urbana Pedonal e Ciclável de Vila Nova de Famalicão tem já concluído o corredor que liga a Estação de Caminhos de Ferro às escolas e aos parques de Sinçães e da Devesa. Prossegue a execução do corredor de ligação à via ciclo-pedonal Famalicão-Póvoa, através da Rua António Sérgio.