O novo Conselho Municipal de Educação reuniu-se no dia 21 de março para a tomada de posse dos 34 membros que constituem o órgão onde estão representados os agrupamentos de escolas públicas do concelho, conselhos pedagógicos, pessoal docente, estabelecimentos de ensino privados, pais e encarregados de educação, instituições públicas de solidariedade social, Segurança Social, forças de segurança, Conselho Municipal da Juventude e Juntas de Freguesia, bem como a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal.

A sessão, que teve lugar na sala da Assembleia Municipal, nos Paços do Concelho, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal. Mário Passos dirigiu os trabalhos e considerou, aos presentes, que «a manutenção da qualidade da educação e qualificação dos cidadãos famalicenses depende da colaboração e interação entre todos os agentes do território».