Famalicão: Lojas na Central de Camionagem sem interessados

A freguesia de Oliveira Santa Maria está em festa nos dias 5,6 e 7 de agosto, na Alameda de Santa Maria. Na sexta-feira, dia 5, às 20 horas, abertura da VIII Mostra Comunitária, com Fanfarra dos Escuteiros, Folcloridades com as “Contratadeiras” e a Associação de Kung Fu do Minho; às 21h30, danças com Strong Wolf´s Academy; 22 horas, música com “Toka e Dança”; por volta das 00h30, DJ Rui Machado.

Sábado, 6 de agosto, 10 horas, abertura da Mostra Comunitária; 10h30, insufláveis para crianças; 16 horas, festa de espuma “Miúdos a Bulir”; 18 horas, concurso “Licores Tradicionais Famalicenses”; 19 horas, eucaristia; 21h30, desfile de moda, com “Música com “Funky One”, Danças com “Gindança”, entrega de prémios de concurso, licores tradicionais famalicenses; 00h30, noite com DJ Vilela.

No domingo, dia 7 de agosto, pelas 10 horas, abertura da mostra comunitária; 11 horas, eucaristia; 14 horas, encerramento.