O Loteamento dos Cucos, em Abade de Vermoim, tem, desde esta segunda-feira, um parque infantil. O equipamento – um investimento municipal na ordem dos 28 mil euros – é um espaço de brincadeira e convívio para as crianças e famílias da freguesia.

Está equipado com escorrega, baloiços e baloiços de mola, pavimento em SBR, que garante segurança aos mais novos, bem como mesas e bancos para momentos em família. «É importante continuar a apostar na criação e valorização de espaços públicos como este, que proporcionam momentos de brincadeira às crianças, mas também criam oportunidades de encontro e convívio entre as famílias, contribuindo para uma comunidade mais próxima e com maior qualidade de vida», salientou o presidente da Câmara Municipal, esta segunda-feira, aquando da inauguração do espaço. Mário Passos esteve acompanhado pelo vereador das Freguesias, Augusto Lima, pelo presidente da União de Freguesias de Antas e Abade de Vermoim, Jorge Cruz, e outros elementos do executivo local.

Recorde-se que, desde 2022, a Câmara Municipal de Famalicão investiu cerca de um milhão de euros na construção, requalificação e manutenção de parques infantis em todo o concelho.