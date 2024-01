Famalicão: Louro deu o pontapé de saída nas Mostras Comunitárias do novo ano

As Mostra Comunitárias, iniciativa Municipal, com a colaboração das juntas de freguesias e associações, vão continuar, mantendo o registo de 49 iniciativas por igual número de comunidades.

O pontapé de saída foi dado, no passado sábado, no Louro. A celebração do Dia dos Reis deu o mote para a primeira mostra de 2024 num final de tarde e noite que registou a presença de um elevado número de visitantes.

As Mostras Comunitárias «já se tornaram uma tradição. É uma iniciativa à qual os famalicenses já se habituaram e pela qual anseiam, dada a forte envolvência comunitária que gera», comentou o presidente da Câmara Municipal. Mário Passos, que esteve no Louro, vê com bons olhos a continuidade deste evento que se realiza desde 2014 de forma rotativa pelas diferentes freguesias do concelho, sempre ao fim de semana e com um programa de animação desenvolvido pela comunidade.

É uma iniciativa que «assente numa ótica de valorização da comunidade, enquanto espaço de afirmação, interação e partilha», traduzindo-se «numa dinâmica e animada exposição coletiva sobre cada freguesia famalicense», explica o autarca.

O calendário das Mostras Comunitárias pode ser consultado na Agenda Municipal de Famalicão, disponível em www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao