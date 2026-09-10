A empresa sediada no Louro tem um projeto, a três anos, para que 50 a 75% dos botões produzidos sejam de origem natural ou reciclados, com matérias-primas como farinha de sêmola, café, serradura de madeira, folhas e madeira.

O jornal Eco avança com a novidade, citando Avelino Rego, presidente da Louropel e filho do fundador da empresa, que é a maior produtora de botões do mundo.

Atualmente, os botões naturais e reciclados representam cerca de 25% da produção e têm como principais compradoras marcas de grande notoriedade como Hugo Boss, Ralph Lauren, Armani, Valentino, Kenzo e Massimo Dutti.

O objetivo de aumentar a produção de botões ecológicos implica a construção de uma nova unidade de armazenamento que está para avançar.

O projeto foi já aprovado e publicado em Diário da República, uma vez que foi necessário reconhecer o relevante interesse público da utilização de 6.234 metros quadrados de terrenos da Reserva Agrícola Nacional (RAN) para a ampliação das instalações. O novo espaço servirá para a receção, armazenamento e expedição de produtos ecológicos naturais e reciclados, que serão usados na produção dos botões. Além do armazém, estão previstos 1.319,86 metros quadrados de acessos e 1.813,66 metros quadrados de espaços verdes.

Segundo a empresa, o processo de licenciamento deve avançar junto da Câmara Municipal de Famalicão em 2027, com prazo de conclusão ainda no final desse ano. O impacto nos postos de trabalho não é significativo, apontando para seis a oito novos empregos.

Recorde-se que a Louropel tem cerca de 220 colaboradores, produz 9 a 12 milhões de botões em cinco fábricas e exporta cerca de 80% dessa produção, sendo a Europa e os Estados Unidos os seus principais mercados.