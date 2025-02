Famalicão: Lousado vai ter pavilhão multiusos e parque de lazer

A SAD do FC Famalicão renovou o contrato com o jovem Rodrigo Ribeiro. O vínculo com o médio ofensivo, de 18 anos, foi prolongado até ao final da temporada 2027/2028.

Rodrigo Ribeiro, que esta semana apontou um golo de belo efeito, no empate com o Estoril, no apuramento de campeão da Liga Revelação, chegou ao Famalicão para jogar nos sub-17, na época 2021/2022 e, desde logo, mostrou os seus predicados que o levaram a ser convocado para a seleção nacional de sub-16.

A renovação do contrato era ambicionada pelo jovem jogador que chegou ao clube «ainda menino e sinto que esta é mais uma etapa importante do meu percurso». Mostra-se, por isso, «muito grato pelo facto de o clube me ter proporcionado todas as condições para a minha evolução». Rodrigo Ribeiro acredita «muito» no seu trabalho e tem como objetivo chegar à equipa principal, jogar na I Liga «e afirmar-me num clube que me diz muito». Rodrigo conta que já viveu «muitos e bons momentos ao serviço do clube» e está orgulhoso de ter feito parte de marcos importantes na história do Futebol Clube de Famalicão.

Recorde-se que o jovem participou na conquista do inédito título nacional de sub-19 e jogou na Youth League. Na Liga Revelação, foi um dos jogadores mais novos a estrear-se na competição. Com apenas 16 anos, Rodrigo iniciou um percurso que, atualmente, conta com mais de 50 jogos no escalão de sub-23.

Descrevendo-se como «um médio ofensivo capaz de decidir bem no último terço e com facilidade em jogar noutras posições do setor mais atacante», mostra-se ciente de que «há mais páginas para escrever nesta bonita história com o clube».