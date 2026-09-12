A festa em honra de S. Miguel-o-Anjo, em Calendário, desenvolve-se no fim de semana de 19 e 20 de setembro, abrindo com uma salva de morteiros, às 8h30, seguidos, às 10 horas, de uma arruada pelas ruas da aldeia. À noite, às 20h30, missa vespertina solenizada pelo Grupo Coral S. Miguel-o-Anjo e procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima. Às 22h30, música com o Conjunto Musical Santo André.

No domingo, dia 20, às 10 horas, eucaristia de festa, solenizada pelo Coral Dominnicanus. Novas celebrações religiosas às 16 horas, com recitação do Terço e, 30 minutos depois, procissão com a participação dos escuteiros da freguesia de Calendário.

A festa termina com o sorteio dos prémios. A comissão de festas recorda que no sábado vai funcionar um serviço de jantar com bons petiscos.