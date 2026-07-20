Famalicão: Luís Correia é novo presidente da ADECA

Famalicão: Homem é encontrado morto em tanque
Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado sem vida, no interior de um tanque, na noite desta terça-feira, em Telhado, Famalicão.
Ao que foi possível apurar, a vítima estaria a circular na rua, cerca das 20h00, quando, por razões não conhecidas, terá caído ao tanque, que se encontrava a um nível inferior.
Para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses, apoiados pela VMER.
O óbito viria a ser declarado no local.
A PJ encontra-se a investigar.
Autarcas de Braga e Guimarães dão início à Área Metropolitana do Minho
O presidente da Câmara de Braga, João Rodrigues, e o presidente da Câmara de Guimarães, Ricardo Araújo, deram início àquela que pode vir a ser a Área Metropolitana do Minho (AMM).
Este anúncio foi dado após um encontro entre os dois autarcas, esta terça-feira. João Rodrigues disse, em declarações ao site “O Minho”, que já passou o tempo das promessas e dos estudos e que é preciso avançar.
O presidente da Câmara de Braga frisou que estes dois municípios têm os maiores polos urbanos do distrito e, por isso, têm «a obrigação» de dar o primeiro passo, mas garantiu que o processo não está centralizado nestas câmaras, nem neste partido, uma vez que ambos são do PSD. «É um assunto claramente assumido pelas diversas forças políticas e as próprias comunidades claramente partilham e percebem que este é o caminho a seguir», disse.
Os dois autarcas garantem que ninguém será excluído, incluindo os de Viana do Castelo, porque é de opinião que a criação da Área Metropolitana do Minho é algo desejado por todos.
Ricardo Araújo lembra que há estudos a serem desenvolvidos que indicam que a Área Metropolitana do Minho trará vantagens para a população, nomeadamente nas áreas da «coordenação, planeamento e operacionalização de políticas conjuntas».
O autarca de Guimarães realçou, ainda, que a região precisa de «ter uma voz firme, com capacidade de ser escutada em Lisboa e de uma estrutura que implemente depois uma política que seja capaz de obter financiamentos».
Famalicão: Município e Escola Superior de Saúde estabelecem protocolo para desenvolvimento de projetos
A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário formalizaram uma parceria na área do empreendedorismo. A CESPU disponibilizará um espaço de incubação especializado em projetos da área da saúde, assegurando o acesso a infraestruturas científicas, laboratoriais e tecnológicas. O Município, através do Famalicão Made IN, ficará responsável pela coordenação técnica das iniciativas de empreendedorismo e pela articulação com empresas, investidores e restantes entidades do ecossistema empresarial e institucional.
O objetivo do protocolo é promover o empreendedorismo e a inovação na área da saúde, reforçando a ligação entre o ensino superior, a investigação científica e o desenvolvimento económico do território; potenciando a criação de startups e spin-offs, a valorização económica da investigação e a transferência de conhecimento e tecnologia para o tecido empresarial.
O protocolo foi assinado na passada sexta-feira, 17 de julho, nos Paços do Concelho, numa cerimónia que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, do presidente do Conselho de Administração da CESPU, António Almeida Dias, e da diretora da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, Marisa Machado.
Segundo o presidente da Câmara, «é uma ação que vai permitir desenvolver conhecimento e inovação, valorizar projetos e através disso, valor acrescentado para o território».
Famalicão: Leonor Alves e Maria Oliveira Campeãs Nacionais de Infantis
Leonor Alves, do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, sagrou-se campeã nacional dos 50 e 100 metros livres, no escalão de Infantis A, conquistando ainda a medalha de bronze nos 100 metros bruços.
Esteve também em evidência Maria Oliveira, que alcançou o título de campeã nacional dos 100 metros bruços e o de vice-campeã nacional dos 200 metros bruços, no escalão de Infantis B.
Aliás, o GD Natação Famalicão esteve em destaque no Campeonato Nacional de Infantis, disputado em piscina longa (50 metros), entre os dias 17 e 19 de julho, em Setúbal.
A atleta Leonor Alves recebeu, ainda, o diploma de 5.ª classificada no ranking da Nadadora Mais Completa de Portugal, um reconhecimento da sua consistência e qualidade ao longo da competição.
A estafeta do GD Natação Famalicão voltou a demonstrar a força coletiva da equipa, conquistando três lugares no pódio: vice-campeã nacional na estafeta 4×100 metros Estilos Mista; vice-campeã nacional na estafeta feminina 4×100 metros estilos, em Infantis B; medalha de bronze na estafeta masculina 4×100 metros livres, também no escalão de Infantis B.
A competição reuniu 584 atletas, em representação de 115 clubes, e contou com a participação de 16 nadadores famalicenses, que encerraram a época desportiva com excelentes resultados.
Segundo o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, os resultados refletem a «evolução de um grupo que trabalhou com enorme dedicação ao longo de toda a época. O espírito de equipa, a entreajuda e o compromisso demonstrados por todos os atletas são motivo de orgulho para o clube e espelham os valores que diariamente lhes são transmitidos pelos treinadores Jorge Maia e Andreia Granjo». Endereça, ainda, os «parabéns a toda a equipa por uma época memorável e por representarem o GD Natação Famalicão com tanta dedicação, ambição e orgulho».
O GD Natação Famalicão deixa, ainda, uma palavra de agradecimento aos pais e familiares, pelo apoio incondicional e entusiasmo nas bancadas.
Festival Arrebita em Famalicão: 24 Chef’s com pratos a 8,50€ dias 7 e 8 de agosto
O festival gastronómico Arrebita regressa ao Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão nos dias 7 e 8 de agosto, para a sua segunda edição, reunindo 24 chefs de todo o país numa celebração da gastronomia e dos produtos locais.
Este ano, o evento alia-se à Festa do Melão e Vinho Verde, prometendo dois dias de sabores, vinhos, música e convívio. Um dos grandes destaques são os pratos de autor a 8,50 euros, preparados pelos chefs convidados.
O chef famalicense Renato Cunha, do restaurante Ferrugem, assume o papel de Host Chef do evento e volta a marcar presença nos dois dias, acompanhado por Carlos Costa. O cartaz inclui ainda nomes de restaurantes de Lisboa, Porto, Braga, Guimarães, Matosinhos, Funchal, Portimão, Alenquer, Baião, Fafe e Vila Nova de Gaia, além de chefs de Famalicão.
A organização convida famílias e amigos a desfrutarem de um ambiente descontraído, com produtores locais, boa comida e mesas para partilhar.
A entrada é gratuita.
Famalicão: Rui Costa vai jogar no campeonato da Tailândia
O experiente avançado famalicense, que nas duas últimas épocas esteve no Farense, vai jogar na Tailândia. Rui Costa, de 30 anos, foi contratado pelo Port FC.
O jogador foi formado no Famalicão e, depois, prosseguiu a sua carreira com passagens pelo Vitória e Varzim, onde chegou aos seniores. Seguiu-se o Portimonense, Famalicão, FC Porto B, Alcorcón, Deportivo da Corunha, Santa Clara e Tobol, do Cazaquistão.
Pelo Farense, em duas passagens, fez 102 jogos, marcou 22 golos e foi autor de seis assistências.