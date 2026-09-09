O árbitro da AF Évora é o escolhido para dirigir o encontro da sexta jornada da I Liga, entre o FC Famalicão e o Sporting.

Na partida que se realiza na noite de domingo, 13 de setembro, às 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, Luís Godinho terá como assistentes Pedro Martins e Gonçalo Freire. O 4.º árbitro e é Ricardo Baixinho e para lo VAR/AVAR foram designados Bruno Esteves e André Campos.

A equipa de Carlos Carvalhal soma três empates em cinco partidas, enquanto que a de Rui Borges soma 13 pontos