Famalicão: Luís Rocha é campeão na Grécia

O Dia da Europa vai ser assinalado em Famalicão com diversas atividades, entre elas uma conferência sobre os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. A iniciativa, promovida pelo município de Famalicão, vai ter lugar no dia 9 de maio, com intervenções do presidente da Câmara, Mário Passos; do presidente do executivo da Fundação Mestre Casais, José Mendes; do presidente da CCDR-Norte, António Cunha; do eurodeputado famalicense, Paulo Cunha, com moderação pela presidente do IPCA, Maria José Fernandes.

Em debate estarão temas como: o percurso da União Europeia (UE), o contributo das políticas locais para a competitividade do espaço europeu, a UE como motor do desenvolvimento regional e local, a integração europeia e as novas agendas para um futuro comum.

Segundo o programa comemorativo, a conferência arranca pelas 09h30, com o hastear da bandeira europeia nos Paços do Concelho ao som do Hino da Europa, interpretado pela orquestra da ArtEduca; segue-se a Marcha dos Clubes Europeus, pelas 10h30, com um percurso desde os jardins dos Paços do Concelho até à Praça-Mercado Municipal. Para as 11h00 está agendada a conferência “40 anos de integração europeia – uma construção com o Poder Local”, no auditório da Biblioteca Municipal. A participação na iniciativa é gratuita, mas sujeita a inscrição para o email international@famalicao.pt.

Para assinalar o Dia da Europa, a Biblioteca Municipal exibirá também a mostra “Famalicão e o PRR: Projetos que Transformam”, com a apresentação dos vários projetos que estão a ser desenvolvidos no território famalicense com o apoio do PRR.

Pelas 14h30, a Casa da Juventude recebe o Famalicão EuroClubs Hub, um encontro que vai reunir os Clubes Europeus do 3.º Ciclo e Ensino Secundário do concelho. Uma oportunidade para apresentar os serviços e recursos da Casa da Juventude, bem como os projetos e iniciativas que estão, até ao momento, a ser desenvolvidos pelos clubes europeus. O objetivo passa por promover a troca de ideias e de boas práticas de maneira a fortalecer a cooperação entre escolas e a valorizar a participação ativa dos jovens.

Os participantes poderão ainda conhecer as oportunidades proporcionadas pelo Corpo Europeu de Solidariedade, através do testemunho de um voluntário da YUPI.

Pelas 15h00, o programa muda para o Parque da Devesa com o lançamento de um minifoguete experimental desenvolvido pela Escola de Ciências da Universidade do Minho (ECUM). O projeto, coordenado pelos docentes Joaquim Carneiro e Manuel Filipe Costa e pelo investigador Iran Rocha, contou com o envolvimento de estudantes da CIOR e da UMinho e simboliza a aposta da Europa na juventude, na ciência e na inovação.

A terminar, o palco das comemorações será a Escola Secundária Camilo Castelo Branco. Pelas 21h00, realiza-se o Chá Europeu, um espaço de discussão organizado pelo clube europeu daquela que é também a escola embaixadora do Parlamento Europeu. A iniciativa decorrerá sob o tema “Cidadania Europeia: garantia de Paz?” e contará com as presenças do eurodeputado Paulo Cunha, da Coordenadora Nacional das Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu, Isabel Baltazar, e do PSP Luís Gaspar, capacete azul da ONU em várias missões de paz.