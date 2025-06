Famalicão: Luís Rocha vai fazer companhia a Tiago Mesquita

A tradicional festa em honra de Santa Catarina, no Monte do Facho, em Calendário, começa na próxima segunda-feira e prolonga-se até ao dia 29.

Até ao dia 27, às 21 horas, celebra-se na capela eucaristia e recitação do Terço, com reflexão. Às 22h15 do dia 27 atua o Conjunto Santo André.

No fim de semana da festa, o sábado, dia 27, começa com uma arruada dos escuteiros pelas ruas da freguesias, a partir das 9 horas; às 15h30, celebra-se eucaristia pelos Amigos do Liberdade; trinta minutos depois, concertinas e cantares ao desafio com Pedro Cachadinha. A noite encerra com a atuação da Orquestra Pentágono, a partir das 22 horas.

No domingo, às 10 horas, sai, da igreja paroquial, a procissão em honra de Santa Catarina, acompanhada pela fanfarra dos escuteiros. À chegada à capela, às 11h15, celebração da eucaristia. Na tarde deste dia, a partir das 15h30, realiza-se um festival de folclore com os ranchos de São Julião (Calendário), de S. Tiago de Lobão (Santa Maria da Feira), S. Miguel-o-Anjo (Calendário) e Grupo Folclórico Semear Alegria (Celeirós).

Às 19 horas decorre o sorteio, com a festa deste ano a terminar pelas 19h30.