Famalicão: Luís Silva abandona competição em protesto

Ricardo Costa teve uma estreia brilhante no GT3 Cup, Circuito Ricardo Tormo, em Valência, com um segundo lugar à geral e uma vitória na categoria AM.

Depois de uma carreira ligada ao karting, ralicross e ralis, o piloto famalicense, de 26 anos, fez a estreia absoluta na velocidade, no passado fim de semana, em Espanha.

Ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup, Ricardo Costa chegou ao traçado do Circuito Ricardo Tormo só com umas sessões no simulador, para aprender minimamente as trajetórias da pista espanhola, mas sem qualquer noção anterior sobre a pilotagem de um GT com mais de 400 cavalos, tração traseira e caixa sequencial. Mas, conseguiu logo o segundo melhor tempo absoluto nas duas sessões de qualificação, só atrás do consagrado Carlos Vieira, seu amigo e quem lhe endereçou o convite.

A corrida 1 acabou por ser condicionada por um arranque menos eficaz, um furo e um drive-through. Ricardo Costa terminou a primeira corrida da sua vida em circuitos no 11.º lugar e no pódio (2.º lugar) da categoria AM.

Na corrida 2, com as emoções mais controladas, o jovem famalicense terminou mesmo no 2.º lugar da geral e como vencedor da categoria AM.

No final confessou que «nunca pensei que fosse possível chegar a um carro novo, a um campeonato novo e a uma pista desconhecida e conseguir rodar no ritmo que rodei, fosse nos treinos, na qualificação e até nas corridas», afirmou, cujo Porsche é preparado e assistido pela Veloso Motorsport.

Seduzido pela velocidade, Ricardo Costa promete ficar. «Vou tentar fazer as restantes corridas do troféu, porque além do carro ser brutal e as provas bem escolhidas, entre Portugal e Espanha, o ambiente que se vive no paddock da GT3 Cup é excelente. Por outras palavras, vim para ficar (na Velocidade)», admitiu.

O piloto agradece à Veloso Motorsport, pela preparação do carro, e a Carlos Vieira pelos conselhos. Deixa uma palavra de apreço aos patrocinadores e ao pai, pelo apoio nesta modalidade.

A próxima prova da GT3 Cup será disputada em mais uma pista emblemática, o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, nos dias 9 e 10 de julho.