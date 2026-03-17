Concelho, Desporto

Famalicão: Luís Silva e Armando Costa conquistam bronze no Regional de Boccia

Luís Silva, atleta da Associação de Boccia Luís Silva (ABLS), e Armando Costa, da (APPC), conquistaram a medalha de bronze na prova de pares BC3 do Campeonato Regional de Boccia – Zona Norte, que decorreu nos dias 14 e 15 de março de 2026, em Resende.

A dupla, que enfrentou algumas das melhores equipas da região norte, demonstrou grande entrosamento, determinação e qualidade competitiva, o que permitiu alcançar um lugar no pódio.

Neste Campeonato Regional de Boccia – Zona Norte estiveram vários dos principais praticantes da modalidade, proporcionando dois dias de competição intensa, marcados pelo fair play e elevado nível técnico.

Deixe um comentário

Famalicão: Vermoim recebe workshop “Conversas de pais e mães”

A junta de freguesia de Vermoim acolhe, no dia 28 de março, o workshop “Conversas de pais e mães”. Trata-se de uma sessão informativa e prática dedicada a temas vistos como essenciais da parentalidade.

Em destaque estarão temas como os mitos da amamentação, criopreservação, o sono da grávida e do bebé que serão abordados por profissionais de saúde.

A iniciativa vai ter lugar no salão nobre da junta de freguesia, pelas 14h30. A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui.

Famalicão: Fama Ladies são campeãs nacionais seniores

Na estreia competitiva, o grupo Fama Ladies, da Apolo Famalicão, sagrou-se campeão nacional de seniores, iniciando, da melhor forma, o seu percurso. Ainda nas competições de grupo subiram ao terceiro lugar do pódio em Adultos, enquanto o Fama Juniores foi quarto no seu escalão.

Nas provas a Solo, as atletas da escola Apolo Famalicão alcançaram resultados de mérito: Leonor Silva foi 11.ª em Juvenis II Iniciados; em Juniores I Intermédios, Benedita Ferreira conquistou o 8.º lugar, Carolina Filipe o 14.º e Mathilde Ribeiro o 30.º. Em Juventude Intermédios, Inês Taveira e Joana Ribeiro alcançaram ambas o 10.º lugar, enquanto Margarida Costa foi 10.ª em Juniores II Intermédios.

O Campeonato Nacional de Solos e Grupos decorreu este fim de semana, em Setúbal.

Atropelamento na EN204/5 em Landim faz um ferido

Uma pessoa ficou ferida, depois de ser atropelada na EN204/5, em Landim, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h50 desta terça-feira, sendo que para o socorro foram acionados os B.V. Famalicão.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados ligeiros, acabou por ser encaminhada para o hospital de Famalicão.

Conheça a ordem de atuação das Marchas Antoninas 2026

A ordem de exibição das Marchas Antoninas 2026 já é conhecida. O sorteio realizou-se esta segunda-feira, 16 de março, definindo a sequência das associações que vão subir ao palco naquela que é uma das noites mais aguardadas das festas.

Este ano, as marchas apresentam-se sob o tema “Antoninas Património Cultural Imaterial de Portugal”, celebrando a tradição e a identidade cultural associadas às festividades populares.

De acordo com o sorteio, a ordem de atuação será a seguinte:

  1. Associação do Coração – Vale São Cosme

  2. Associação Cultural Sentir a Terra (Gondifelos e Outiz)

  3. Associação Unidos de Avidos

  4. Associação Recreativa e Cultural de Antas

  5. GARRA – Grupo Associativo e Recreativo Ribeirão em Ação

  6. LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa

  7. Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave

  8. Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira

  9. Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Brufe

  10. Grupo Recreativo Vale S. Martinho

Como é habitual, o desfile das marchas está marcado para a noite de 12 de junho.

Famalicão: “Está Tudo Bem” é o novo single da Matilde Batista (c/vídeo)

A artista famalicense Matilde Batista lançou, no dia 13 de março, um novo single. “Está Tudo Bem” fala de um amor não correspondido e sinaliza uma nova visão artística e mais madura da jovem cantautora.

O videoclipe, produzido pelo The Village e idealizado pela Matilde, mostra, de forma leve e divertida, a rede amorosa descrita na música. No vídeo oficial surgem algumas cenas que, afinal, levam o público a questionar se estará mesmo tudo bem.

Este trabalho representa mais um passo importante na carreira de Matilde Batista que, em março do ano passado, em Delães, apresentou o seu primeiro álbum de originais – “Palavras Cor-de-Rosa” -,

Veja o vídeo de “Está Tudo Bem”.

Famalicão: As conquistas da Associação QuebraRitmo no último fim de semana

Os atletas da Associação QuebraRitmo voltaram a marcar presença em várias competições do calendário, mantendo o espírito competitivo e a dedicação ao trail e corrida de montanha.

No Trail do Vale Encantado, a contar para o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga, destaque para Cristina Sá que conquistou o segundo lugar na classificação geral feminina e o primeiro lugar em seniores, Carlos Oliveira foi o melhor em M55, Sebastião Pinto foi terceiro em M50 e Alice Miranda em F55, ambos em trail curto.

Na prova de trail longo, Hugo Araújo subiu ao segundo lugar do pódio na classificação geral e foi o melhor no escalão seniores masculino, Cláudio Araújo foi terceiro em M35, Sérgio Campos em M50 e Jorge Araújo em M60.

Na classificação coletiva, a Associação QuebraRitmo foi a segunda melhor na competição.

No último fim de semana, a equipa ainda esteve representada na Taça de Portugal de Montanha com Amândio Ferreira a subir ao lugar mais alto do pódio em M35.