Famalicão: Luís Silva e Armando Costa conquistam bronze no Regional de Boccia

Luís Silva, atleta da Associação de Boccia Luís Silva (ABLS), e Armando Costa, da (APPC), conquistaram a medalha de bronze na prova de pares BC3 do Campeonato Regional de Boccia – Zona Norte, que decorreu nos dias 14 e 15 de março de 2026, em Resende.

A dupla, que enfrentou algumas das melhores equipas da região norte, demonstrou grande entrosamento, determinação e qualidade competitiva, o que permitiu alcançar um lugar no pódio.

Neste Campeonato Regional de Boccia – Zona Norte estiveram vários dos principais praticantes da modalidade, proporcionando dois dias de competição intensa, marcados pelo fair play e elevado nível técnico.