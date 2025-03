Famalicão: Luís Silva e Armando Costa voltam a fazer dupla

Com golos de Pedrinho, logo aos 4 minutos, de Nuno Silva (39) e de Miguel Orlando (90+7) a Oliveirense venceu o Vila Chã e subiu ao quarto lugar da pró nacional, com 45 pontos, a um do terceiro e segundo (Vieira e Maria da Fonte)… e todos bem distantes do Celoricense que soma 56 pontos. Ainda nesta jornada, a 24.ª, o Ninense foi a Ribeirão golear (1-6) e está no décimo quinto lugar (ainda lugar de despromoção) com 24 pontos. O Ribeirão… continua sem qualquer ponto e já leva 103 golos sofridos.

Na próxima jornada, é a vez da Oliveirense receber o frágil conjunto ribeirense, enquanto que o Ninense recebe o Santiago Mascotelos.

Na divisão de honra da AF Braga, jornada 21, o Bairro perdeu (1-4) com o Santa Eulália e o Lousado (1-3) com o Santo Estêvão. Na classificação, o Bairro é décimo segundo, com 22 pontos e o Lousado está em zona de despromoção (15.º) com 7 pontos. Na próxima jornada, o Bairro recebe o Pica e o Lousado visita o Taipas.

O Operário, após a jornada 17 da 1.ª divisão, cimentou a liderança com 36 pontos depois da vitória, 2-0, sobre o Carreira. O S. Cosme, segundo com 31 pontos, empatou na receção ao Louro (11.º, 16 pontos). O Ruivanense (3.º, 28 pontos) venceu, 4-1, o Gondifelos (12.º, 11 pontos). Outros resultados: S. Veríssimo, 3-Delães, 0; Mouquim, 2-Ceramistas, 1; Estrelas de Faro, 1-Calendário, 1; folgou o Fradelos (4.º, 27 pontos).

Próxima jornada: Calendário-Mouquim, Gondifelos-S. Veríssimo, Louro-Ruivanense, Ceramistas-S. Cosme e Delães-Fradelos.