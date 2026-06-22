Famalicão: Luís Silva é Campeão Nacional Absoluto de Boccia da 2ª divisão

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do FC Famalicão, concedeu recentemente uma entrevista ao podcast Primeiro Toque, onde abordou vários temas, entre eles o novo estádio, os objetivos para o futuro e a forma como funciona a aquisição de um jogador.

O projeto do novo estádio, que já esteve a concurso público internacional e não teve interessados, foi um dos temas fortes da entrevista. Miguel Ribeiro afirmou que «a questão do estádio é tão decisiva para a evolução do Famalicão como foi o centro de treinos, mas o caso do estádio será sempre uma pedra no nosso sapato».

Sobre este tema, referiu ainda que «o nosso estádio perde em tudo. Não há nada de que eu goste, nem dos balneários, até porque vivemos em contentores», desabafou Miguel Ribeiro, garantindo que a força de outros clubes (citou, por exemplo o Vitória SC) está muito ligada aos seus estádios, porque cativa e chama os adeptos.

Desportivamente, o presidente da SAD colocou como objetivo «estabilizar o Famalicão como o 5. º maior clube português». Acrescentou, ainda, que «as soluções para a próxima época estão dentro de portas, pois existem jogadores de qualidade que ainda não tiveram tantos minutos, como são, por exemplo, Roméo Beney e Aranda».

Sobre a saída dos jogadores que estão a ser mais cobiçados, entre eles Gustavo Sá e Ibrahima Ba, afirmou que «vão entrar pela porta da frente nas melhores equipas do mundo».

Para o dirigente, a não ida à Europa, apesar de não ter acontecido este ano, pode acontecer no próximo, reiterando que as competições europeias «são uma consequência do lugar que ocupamos. O mais importante é manter o 5.º lugar, manter os jogadores e manter o treinador».

Sobre o sucesso na escolha de jogadores, revela que se deve ao facto de o clube «ter adquirido uma filosofia e uma visão sobre o jogo e sobre o jogador».

Miguel Ribeiro notou, também, que o FC Famalicão é um exemplo que outros clubes nacionais seguem. «O Gil Vicente, o Alverca, o Estoril, o Santa Clara e o Arouca estão cada vez mais com padrões semelhantes em termos de plantéis». Vê isso como algo muito positivo, afirmando que «coletivamente, se todos melhorarmos, o nosso produto será melhor».

Na entrevista, o dirigente sublinhou que «hoje o FC Famalicão é uma marca; nós procuramos, mas há quem nos procure, o que ajuda no recrutamento, os jogadores, os agentes e as famílias dos jogadores».

Tiago Torres