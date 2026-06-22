Concelho, Desporto

Famalicão: Luís Silva é Campeão Nacional Absoluto de Boccia da 2ª divisão

Luís Silva sagrou-se Campeão Nacional Absoluto de Boccia, da 2ª divisão, numa competição realizada em Torres Novas, este fim de semana.

Com esta conquista, o atleta famalicense garante a subida direta à 1ª divisão nacional, regressando ao escalão maior do Boccia português.

O percurso até este título foi marcado pela adversidade. Na época passada, Luís Silva viu-se obrigado a falhar a competição individual devido a um acidente de viação e a ausência na prova ditou a descida à 2ª divisão nacional. Um ano depois, conquista o título nacional e regressa à elite da modalidade.

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Famalicão: Homem encontrado morto dentro de camião

Um motorista polaco de 46 anos foi encontrado, esta tarde, morto no interior do camião onde seguia, em Lousado, Famalicão.

O alerta para a situação foi dado por um colega que se deparou com o homem inconsciente, no interior do veículo, estacionado nas imediações do complexo industrial da Continental Mabor.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, apoiados pela VMER do hospital local.

O óbito foi declarado instantes depois.

O corpo do homem deverá ser encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para que sejam apuradas as causas da morte.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Duas pessoas feridas em colisão junto ao antigo Lago Discount

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre viaturas, num dos acessos ao Central Park, antigo Lago Discount, em Ribeirão, Famalicão.

O acidente aconteceu pouco depois das 17h30 e as vítimas foram socorridas pelos B.V.Famalicão.

Os feridos, sem gravidade, foram transportados para o Hospital de Famalicão.

Famalicão: Rafael Almeida é campeão nacional de hóquei em patins

O hoquista famalicense sagrou-se, este fim de semana, campeão nacional da segunda divisão, pela Juventude de Viana.

Rafael Almeida, avançado de 23 anos, ingressou na Juventude de Viana na época que agora terminou. Marcou 16 golose foi um dos jogadores mais utilizados pela equipa que venceu, de forma categórica, a zona Norte.

Antes esteve na Juventude Pacense e fez toda a sua formação no FAC.

A Juventude de Viana sagrou-se campeã nacional da II Divisão de hóquei em patins ao empatar (2-2) na deslocação ao Candelária, na segunda mão da final, depois da vitória caseira, por 2-1.

Famalicão: Obama Ribeiro é reforço da AD Fafe

O jovem jogador famalicense desvincula-se assim do Amarante, clube que subiu à Liga 2 e onde esteve nas últimas quatro temporadas.

Em declarações aos meios do clube, o defesa afirmou que os adeptos do Fafe podem esperar «um jogador comprometido, trabalhador e que dá sempre tudo dentro de campo. Gosto de competir, de ajudar os meus colegas e de honrar a camisola que visto. Vou trabalhar todos os dias para corresponder às expectativas e espero, com o apoio dos adeptos, dar-lhes muitas alegrias ao longo da época».

Sobre o motivo da escolha deste novo projeto, o jogador natural de Famalicão afirmou que «o que mais me atraiu foi a ambição do clube, os adeptos e a forma como me mostraram que acreditam no meu valor. É um projeto sério, com objetivos bem definidos e vontade de crescer».

Obama Ribeiro representou o Amarante em 117 jogos, onde apontou 4 golos e fez ainda 3 assistências.

O lateral direito, ao longo da sua carreira a nível sénior, passou ainda pelo Varzim. Na formação representou o CD Lousado, Gil Vicente, Trofense, ADC Aveleda e ainda o Operário Famalicão.

 

FC Famalicão já conhece jogos de preparação para 2026/2027

O FC Famalicão já tem definido o calendário de encontros de preparação para a temporada 2026/2027. A equipa orientada por Hugo Oliveira vai realizar oito jogos particulares durante o mês de julho, enfrentando adversários nacionais e internacionais numa fase decisiva antes do arranque oficial da época.

A pré-temporada arranca a 11 de julho diante da equipa sub-23 do FC Famalicão, seguindo-se um teste frente ao Lusitânia de Lourosa, no dia 15. Três dias depois, os famalicenses medem forças com o FC Penafiel.

O calendário prossegue com encontros frente ao FC Arouca, a 22 de julho, e um duplo compromisso a 25 de julho, diante do FC Felgueiras e do recém-promovido CD Tondela.

Nos últimos testes antes do início das competições oficiais, o FC Famalicão terá pela frente dois adversários de prestígio internacional. A 28 de julho vão defrontar os ingleses do Crystal Palace e os franceses do RC Lens, encerrando assim o ciclo de preparação.

Famalicão: «O estádio será sempre uma pedra no nosso sapato»

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do FC Famalicão, concedeu recentemente uma entrevista ao podcast Primeiro Toque, onde abordou vários temas, entre eles o novo estádio, os objetivos para o futuro e a forma como funciona a aquisição de um jogador.

O projeto do novo estádio, que já esteve a concurso público internacional e não teve interessados, foi um dos temas fortes da entrevista. Miguel Ribeiro afirmou que «a questão do estádio é tão decisiva para a evolução do Famalicão como foi o centro de treinos, mas o caso do estádio será sempre uma pedra no nosso sapato».

Sobre este tema, referiu ainda que «o nosso estádio perde em tudo. Não há nada de que eu goste, nem dos balneários, até porque vivemos em contentores», desabafou Miguel Ribeiro, garantindo que a força de outros clubes (citou, por exemplo o Vitória SC) está muito ligada aos seus estádios, porque cativa e chama os adeptos.

Desportivamente, o presidente da SAD colocou como objetivo «estabilizar o Famalicão como o 5. º maior clube português». Acrescentou, ainda, que «as soluções para a próxima época estão dentro de portas, pois existem jogadores de qualidade que ainda não tiveram tantos minutos, como são, por exemplo, Roméo Beney e Aranda».

Sobre a saída dos jogadores que estão a ser mais cobiçados, entre eles Gustavo Sá e Ibrahima Ba, afirmou que «vão entrar pela porta da frente nas melhores equipas do mundo».

Para o dirigente, a não ida à Europa, apesar de não ter acontecido este ano, pode acontecer no próximo, reiterando que as competições europeias «são uma consequência do lugar que ocupamos. O mais importante é manter o 5.º lugar, manter os jogadores e manter o treinador».

Sobre o sucesso na escolha de jogadores, revela que se deve ao facto de o clube «ter adquirido uma filosofia e uma visão sobre o jogo e sobre o jogador».

Miguel Ribeiro notou, também, que o FC Famalicão é um exemplo que outros clubes nacionais seguem. «O Gil Vicente, o Alverca, o Estoril, o Santa Clara e o Arouca estão cada vez mais com padrões semelhantes em termos de plantéis». Vê isso como algo muito positivo, afirmando que «coletivamente, se todos melhorarmos, o nosso produto será melhor».

Na entrevista, o dirigente sublinhou que «hoje o FC Famalicão é uma marca; nós procuramos, mas há quem nos procure, o que ajuda no recrutamento, os jogadores, os agentes e as famílias dos jogadores».

Tiago Torres