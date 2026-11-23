Luís Silva e Vânia Pinheiro disputaram, este fim de semana, o Campeonato Individual BC3 – Zona Norte (1.ª divisão), que teve lugar na Póvoa de Varzim. O atleta terminou a primeira volta com três vitórias e duas derrotas, mantendo-se focado na fase decisiva da competição, que terá lugar em Vila Nova de Famalicão, de 9 a 10 de janeiro.

No Pavilhão da Escola Dr. Flávio Gonçalves, Luís Silva mostrou competitividade e capacidade para discutir os resultados frente aos melhores e um dos resultados de maior relevo foi a vitória sobre Diogo Castro, do FC Porto, por 5-3. Recorde-se que Diogo Castro venceu, recentemente, a World Boccia Cup São Paulo 2026, na classe BC3, terminando a competição de forma invicta.

Uma vitória particularmente significativa para Luís Silva, que demonstrou estar ao nível dos melhores atletas da modalidade.

Concluída a primeira volta, o famalicense ocupa 5.ª posição da classificação, numa tabela liderada por Joana Pereira, do SC Braga.