Famalicão: Luta pela manutenção prossegue este sábado

O mês de março é dedicado à proteção civil e os serviços municipais aproveitam para lançar uma campanha de promoção da segurança e de apelo à resiliência, que percorrerá todo o concelho, em especial nas escolas, para sensibilizar as pessoas.

Uma das ações é focada no cuidado com o próximo, através do tema “Eu e os Outros, Vamos Cuidar”, com iniciativas previstas para o Jardim de Infância de Bairro e para a Escola Básica de Riba de Ave.

Outro destaque é a atividade “Todos Somos Proteção Civil”, que terá lugar no Centro Social de Bairro, reforçando a ideia de que a segurança é uma responsabilidade de todos.

Os serviços da proteção civil têm, ainda, a função de combater a vespa velutina, uma espécie invasora, instalada em Portugal. Sobre este tema, haverá momentos informativos e distribuição de armadilhas junto da comunidade em locais como as Juntas de Freguesia de Joane, Ribeirão e Calendário.

Um dos momentos mais relevantes da programação será a realização do exercício RNM Sevex 2026, no dia 7 de março, às 10h00. Trata-se de um simulacro destinado a testar a capacidade de resposta a um eventual acidente industrial nas instalações da RNM – Produtos Químicos. O exercício funcionará como um teste à prontidão, articulação e coordenação dos meios envolvidos perante cenários complexos, permitindo avaliar procedimentos e reforçar a capacidade de resposta operacional no terreno.

Promovido e conduzido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, o simulacro mobilizará diversos agentes de proteção civil, com especial destaque para as três corporações de bombeiros do concelho, que terão um papel central nas operações de socorro, combate e mitigação de riscos. Estarão também envolvidos vários serviços e entidades com responsabilidades no âmbito da proteção e socorro, num esforço conjunto de coordenação e resposta.

O Mês da Proteção Civil de Famalicão encerra com foco na capacitação interna, através de formação específica em segurança contra incêndios dirigida aos funcionários municipais, reforçando o compromisso coletivo com a proteção de pessoas e bens.