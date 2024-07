Famalicão: Luvas da Raclac com presença exclusiva nos Jogos de Paris

O vereador da Cultura da Câmara Municipal, Pedro Oliveira, presidiu à inauguração da exposição “Postais de Abril” que a Associação Gerações promoveu no passado dia 25 de junho, na Praça-Mercado.

Perante algumas centenas de pessoas, entre as quais mais de 200 seniores e as crianças que frequentam a instituição, a sessão começou com a interpretação de algumas “canções de Abril”, pelo Grupo Coral Sénior do Clube Sénior que, dirigido pela maestro Vítor Almeida, “cantou e encantou” todos os presentes.

O “Movimento dos Postais de Abril”, segundo o presidente da direção, Mário Martins, despontou da necessidade sentida de que «ler, escrever, desenhar, contar uma história, fazer um poema sobre o 25 de Abril de 1974 e os seus 50 anos, são a melhor forma que podemos encontrar, para que as crianças, os jovens e os mais idosos possam defender, como soldados valentes, os valores de Abril, da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da fraternidade, da educação, da justiça e da paz». O desafio teve um grande sucesso na instituição, sobretudo entre os mais novos que, depois do enquadramento histórico, feito pelas educadoras, e do resultado das suas pesquisas, materializaram numa pequena frase ou num pequeno desenho, o que é importante no 25 de Abril de 1974.

O vereador Pedro Oliveira agradeceu este contributo da Associação Gerações para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, felicitando-a pelo trabalho de qualidade que desenvolve.

Os 150 “postais de Abril” recolhidos pela associação estão, agora, disponíveis durante todo o mês de julho, numa exposição que enche de poesia, de cor e de liberdade a parede do corredor principal da “Praça”.

O projeto dos “Postais de Abril” não foi para a Gerações um mero concurso, «mas antes o recurso a um meio de comunicação escrita em desuso acentuado, mas que é, ainda, apelativo para as crianças, para os seniores e para as famílias das crianças», refere Mário Martins.

O modelo e o formato dos postais foram obra de toda a instituição e foram distribuídos por todos, solicitando a cada uma das crianças, a cada um dos seniores e cada uma das famílias que apenas escrevessem uma ou duas frases ou fizessem um desenho sobre o 25 de Abril de 1974.

Se for possível, estes postais poderão dar origem a um livro que terá como título “Movimento dos Postais dos 50 anos do 25 de Abril”, com as crianças, os mais velhos e as famílias a terem sempre à mão um repositório das suas mensagens e das suas ideias sobre o 25 de Abril de 1974.