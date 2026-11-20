A previsão de mau tempo para este sábado, obrigou o Município de Famalicão a adiar, por 24 horas, a inauguração da Aldeia Natal. Assim, no domingo, a partir das 15 horas, já será possível desfrutar dos divertimentos e da Aldeia Natal instalada em vários locais do centro da cidade e, às 18 horas, é inaugurada a iluminação e o espetáculo multimédia, na Praceta Cupertino de Miranda.

A programação para este ano, patente até 10 de janeiro de 2027, tem algumas novidades, desde logo uma tenda orbital com cerca de 400 lugares sentados, destinada a acolher espetáculos, oficinas, workshops temáticos, showcookings e uma programação praticamente diária para o público infantil. Outra das novidades, que acaba por ser um regresso, é a ‘Parada de Natal’, no dia 29 de novembro, à tarde, num desfile que envolve mais de uma dezena de instituições do concelho e cerca de mil figurantes que vão percorrer as ruas entre os Paços do Concelho e a Praça Mouzinho de Albuquerque.

Um dos momentos altos acontece a 19 de dezembro, nos Paços do Concelho, com o projeto “Luz do Mundo – Alma do Natal”, que promete juntar mais de mil vozes naquele que será o maior coral de Natal alguma vez registado em Portugal, numa iniciativa da Igreja Cristã de Famalicão e das unidades pastorais de Santo Adrião e S. Martinho de Brufe.

Este ano são mais de 5 milhões de luzes a iluminar ruas, praças, jardins e edifícios. O espetáculo multimédia volta à Praceta Cupertino de Miranda.

Além das luzes, o “Lugar do Natal”tem atrações como a pista de gelo e a árvore de Natal, na Praça Mouzinho de Albuquerque; a roda gigante e a novidade do carrossel parisiense, na Praça D. Maria II. Para os mais pequenos, a Praça 9 de Abril renasce como a ‘Praça dos Sonhos’, acolhendo a Cabana do Pai Natal, minicomboio, minirroda, minicarrossel, rampa de snow tubing, bumper cars e muita diversão. Pela cidade circulará ainda o Comboio de Natal, dinamizado pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF).

Como é tradição, a Praça D. Maria II recebe o Mercado de Natal com produtos alusivos à quadra. A oferta gastronómica inclui ainda uma Praça Alimentar dedicada à street food, que se estenderá pela Rua do Ferrador e outros pontos do centro.

Para o presidente da Câmara, este «é um tempo de partilha, de encontro e de alegria e aqui em Famalicão criamos todas as condições para proporcionar momentos especiais às famílias famalicenses e a todos os que nos visitarem nesta época», assinala Mário Passos.

Recorde-se que, em Vila Nova de Famalicão, a campanha de Natal é promovida pela autarquia em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), entre outras associações, instituições e empresas do concelho. Começa a 21 de novembro e vai até 10 de janeiro.

Logo no primeiro dia atua o projeto “The Village” e está marcado um concerto de Ivo Arantes com “Temas Intemporais do Natal”.

A animação tem grande foco na tenda da Praça D. Maria II. Ali sobem ao palco o musical “Elsa e o Reino do Gelo”, no dia 4 de dezembro, o coro Wallow Gospel, a 5 de dezembro, e o concerto “Tons de Fado”, promovido pela ACAFADO, no dia 11. A 18 de dezembro, o espaço acolhe o Coro Clássico e Popular com o Orfeão Universitário do Porto, seguido, no dia 19, pelo espetáculo “Borralho”, do artista Daniel Pereira Cristo.

A Praça – Mercado Municipal recebe os concertos das Comunidades (En)Coro nos dias 1, 6 e 13 de dezembro, enquanto a Igreja Matriz Nova acolhe o concerto da Orquestra Sinfónica e Coro do Centro de Cultura Musical – ARTAVE, no dia 18.

No desporto, o destaque vai para a 10.ª edição da Corrida de São Silvestre de Famalicão, agendada para o dia 23 de dezembro, às 21h30. Já na véspera de Natal, 24 de dezembro, cumpre-se a tradição com o habitual ‘Famalicão Porto de Encontro’, promovido pela ACIF.

Para encerrar a programação, a 10 de janeiro, o concerto “Melodias de Natal” traz de volta a fadista Gisela João, num espetáculo em conjunto com a Rusga de Joane.

A campanha de Natal é promovida pela Câmara Municipal em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF), entre outras associações, instituições e empresas. Toda a programação pode ser c onsultada no site do Município, em www.famalicao.pt.