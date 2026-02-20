Concelho, Economia, Empresas

Famalicão: Made IN promove sessão sobre apoios às empresas

O Município de Famalicão, através do Gabinete Made In, promove, no próximo dia 3 de março, uma sessão de esclarecimento dedicada às oportunidades de financiamento para as empresas, no âmbito do Portugal 2030.

A iniciativa decorre entre as 15h00 e as 18h00, no Gabinete Famalicão Made IN. A participação é gratuita, mas limitada a um máximo de 30 participantes. Por isso, os interessados podem garantir lugar através da inscrição prévia obrigatória em www.famalicaomadein.pt.

Segundo o Município, o objetivo é ajudar empresários e gestores a conhecer os principais incentivos e apoios ao investimento disponíveis em 2026. Durante a sessão serão ainda abordados os critérios de elegibilidade e o papel da inovação na competitividade empresarial.

Deixe um comentário

Famalicão: Concelho confirma-se como o maior exportador do Norte e o terceiro do país

Vila Nova de Famalicão continua a ser o município mais exportador da Região Norte e o terceiro a nível nacional. Segundo os mais recentes dados macroeconómicos divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2025 o concelho registou exportações no valor de cerca de 2.679 milhões de euros, preservando um posicionamento consistente face ao ano anterior, apenas superado por Lisboa e Palmela.

Este desempenho confirma a relevância do concelho nos indicadores estruturais da economia, nomeadamente no comércio internacional, na balança comercial e no Valor Acrescentado Bruto (VAB) das indústrias transformadoras, refletindo a capacidade produtiva, a elevada incorporação de valor acrescentado e a competitividade externa do tecido empresarial.

Analisado o saldo da balança comercial, o município apresentou um superavit de 952,8 milhões de euros, o segundo melhor a nível nacional, atrás de Setúbal. Este resultado mostra que exporta significativamente mais do que aquilo que necessita importar.

A dimensão industrial é também comprovada pelo VAB das indústrias transformadoras. Famalicão gerou cerca de 1.373 milhões de euros de VAB industrial, o segundo a nível nacional, atrás de Lisboa.

Os dados divulgados pelo INE representam, para o presidente da Câmara Municipal, «um registo que se tem repetido e que expressa a dinâmica empresarial do concelho, que contribui de forma muito significativa para a economia nacional». Mário Passos realça que «este dinamismo económico» tem sido acompanhado por uma evolução estrutural na área da inovação e da ciência, em linha com a estratégia municipal “Do Made IN ao Created IN”.

Famalicão: Ciclo de Conferências para celebrar 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia

Para assinalar 40 anos de integração de Portugal na União Europeia (1986-2026), a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco recebe, entre 5 de março e 28 de maio, o Ciclo de Conferências “De Famalicão para o Mundo… E a Europa tão perto de nós!”.

Estas conferências vão decorrer quinzenalmente, das 18h30 às 21h00, reunindo especialistas como Paulo Cunha, Azeredo Lopes e Augusto Santos Silva. O objetivo passa por debater temas como os populismos, as migrações, as alterações climáticas e a geoestratégia.

O evento está acreditado pelo Centro de Formação de Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão (CFAEVNF) com 15 horas de formação e é aberto ao público em geral mediante inscrição obrigatória através do email famalicaoparaomundo@gmail.com

O programa completo encontra-se disponível no portal do município.

Famalicão: Poesia inédita de Vasco de Carvalho em destaque na Biblioteca Camilo Castelo Branco

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco apresenta, entre 2 e 31 de março, uma exposição dedicada à divulgação da poesia inédita do escritor Vasco de Carvalho, quando passam 65 anos sobre o seu falecimento.

Integrada na estratégia de valorização e divulgação do acervo da biblioteca, a iniciativa dá a conhecer ao público um conjunto de poemas até agora nunca publicados, integrados no espólio documental do escritor.

Famalicão: Conheça lojas de comércio com história em visitas comentadas

A Confeitaria Bom Gosto, a loja Carmina, a Casa Marinheiro, a Casa Freitas ou o edifício da Pensão Ferreira são alguns dos estabelecimentos comerciais do centro da cidade que têm histórias para contar e que a Câmara Municipal convida a visitar num passeio comentado. A iniciativa acontece no 21 de março, a partir das 14h30.

Através desta iniciativa, pretende-se dar a conhecer estabelecimentos tradicionais de relevância cultural e patrimonial e que fazem parte da história de Vila Nova de Famalicão. Ao mesmo tempo, promove a aproximação do público aos comerciantes. A participação nas visitas guiadas é gratuita, mediante inscrição, até 19 de março, através do email comerciodavila@famalicao.pt

Estas lojas são alguns dos estabelecimentos que integram a rede de reconhecimento do legado comercial local e da identidade famalicense, estando integradas e classificadas no programa municipal “Comércio com História”, do qual fazem já parte dezanove estabelecimentos, catorze na cidade, quatro na vila de Joane e um na vila de Ribeirão.

Para além do reconhecimento público e da valorização destes espaços comerciais, o programa “Comércio com História” associa-se ao inventário nacional promovido pela Direção-Geral das Atividades Económicas; consequentemente, os estabelecimentos reconhecidos beneficiam das medidas de proteção e dos incentivos fiscais previstos, quer em regulamento municipal, quer na Lei n.º 42/2017, de 14 de junho.

 

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio numa habitação na Carreira

Na manhã desta sexta-feira, os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave foram acionados para um incêndio no interior de uma habitação, na rua Bairro Gabriel Bezerra, na Carreira.

O alerta foi dado por volta das 09h45 e no local estão duas viaturas dos bombeiros e sete operacionais a combater as chamas.

Até ao momento não há registo de vítimas.

Famalicão: Faleceu padre Isac, natural de Mouquim

Faleceu, esta quinta-feira, o padre Isac Araújo e Silva, natural de Mouquim, onde nasceu a 1 de março de 1935. A missa Exequial será celebrada esta sexta-feira, na paróquia de Mouquim, às 15h30, presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga.

O padre Isac foi ordenado presbítero a 17 de abril de 1960, em Dili, Timor. Dois anos antes, era professor e prefeito do Seminário de N.ª Sr.ª de Fátima; em 1960 exerceu as mesmas funções no Colégio de S. Francisco Xavier e, em 1963, no Colégio “Bispo Medeiros”, em Lahane, todas instituições de Dili.

No ano de 1964 foi vigário cooperador da missão em Ermera, também em Timor, regressando nesse ano a Portugal. Em 1966 foi nomeado professor e prefeito do Colégio Egas Moniz (Guimarães), tornando-se diretor do mesmo colégio em 1969.

Em 1979 foi nomeado pároco de Polvoreira – S. Pedro (Guimarães). No ano de 1996 foi administrador paroquial de S. Paio de Vizela e depois pároco de Tabuadelo – São Cipriano (Guimarães). Em 1997 foi nomeado pároco de Abação – São Cristóvão e Abação – São Tomé (Guimarães).