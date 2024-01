Famalicão: “Maestro”, de Bradley Cooper, na Casa das Artes

Este ano, o Prémio Januário Godinho distinguiu o projeto de reabilitação da Quinta de Delães, promovido pela empresa Courtesywizard. A entrega do prémio está marcada para a próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro, pelas 17h30, nos Paços do Concelho.

O projeto vencedor é do arquiteto Mário Abreu e a intervenção proposta teve como estratégia “o princípio da intervenção mínima”, uma abordagem valorizada pelo júri e que tem em conta o respeito pela linguagem própria da época de construção do edifício.

Destaque, ainda, para a menção honrosa atribuída ao projeto de recuperação do edifício da sede do Crédito Agrícola do Médio Ave, localizado no centro da cidade de Famalicão.

Recorde-se que o Prémio Januário Godinho é bienal e tem um valor monetário de 7 mil euros. Foi criado em 2017, com o objetivo de promover a salvaguarda e valorização do património edificado do concelho de Famalicão; e para promover a divulgação do trabalho desenvolvido por projetistas, construtores e promotores.

O nome Januário Godinho foi figura incontornável da arquitetura moderna portuguesa, com marca na importância que prestou à tradição, ao contexto e ao património edificado, em toda a sua obra. Em Vila Nova de Famalicão deixou alguns exemplos desta visão, de que se destaca o edifício dos Paços do Concelho e o antigo Tribunal; na freguesia de Antas o edifício para o Banco Português do Atlântico (1953); em Brufe a casa Afonso Barbosa (1940-42); na freguesia do Louro várias construções na Quinta de Seara, propriedade do banqueiro Artur Cupertino de Miranda, como o mercado, a igreja, a Casa do Povo, o centro paroquial e o cemitério. Na freguesia de Requião, cujo promotor foi o industrial Manuel Gonçalves, destaca-se o projeto da Casa Manuel Gonçalves, a Quinta de Compostela e a Têxteis Manuel Gonçalves.