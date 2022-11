Famalicão: Mafalda Veiga canta Mário Cesariny

Famalicão está presente no ‘Smart City Expo World Congress’ (SCEWC), evento internacional mais importante do setor das cidades inteligentes que está a decorrer em Barcelona. Esta edição marca a estreia da presença de Portugal com um stand próprio, denominado de ‘SMART Portugal’, no qual o município famalicense possui um espaço sob a chancela ‘Famalicão o seu lugar. your place’.

O Município de Vila Nova de Famalicão faz, ao final da manhã desta quarta-feira, a apresentação do seu projeto no stand de Portugal, numa dinâmica de partilha de boas práticas e estratégias em curso, que vai envolver todos os municípios portugueses que participam na feira.

É a primeira vez que a feira mundial dedicada às cidades inteligentes acolhe um espaço afeto a Portugal, onde estão cerca de duas dezenas de cidades e empresas portuguesas líderes na construção da inteligência urbana sustentável nacional. Trata-se de uma oportunidade ímpar que concede visibilidade no ecossistema global citadino.

De mencionar que a coordenação da missão à feira está a cargo da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e da NOVA Cidade – Urban Analytics Lab da NOVA Information Management School (IMS), com o apoio do Consulado de Portugal em Barcelona e da Delegação de Barcelona da AICEP/Secção Económica e Comercial – Embaixada de Portugal em Espanha.

Recorde que o B-Smart Famalicão assenta no conceito de Smart City, uma abordagem de governança em que a tecnologia tem um papel importante, mas cuja essência são as pessoas. Construir uma cidade e um concelho onde os cidadãos possam ter a melhor qualidade de vida possível é o mote para a implementação da Smart City em Vila Nova de Famalicão.

O programa municipal B-Smart Famalicão procura a implementação de ações no sentido de criar um município mais sustentável, mais verde, mais inclusivo, mais inovador e com uma gestão pública mais moderna, cultivando e promovendo a diversidade, a igualdade de oportunidades e a participação cidadã. As ações têm sempre como mote a Agenda Urbana 2030 definida pelas Nações Unidas, com os consequentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mas também a Agenda Urbana para a União Europeia e a Agenda Territorial 2030.

Através do Centro de Inteligência Urbana, um centro de controlo e operações do Município, fomenta-se interação com o cidadão, para que este seja um ator cada vez mais importante na construção da cidade e do concelho. A plataforma B-Smart (neste link) e a app ‘Famalicão Your Place’ são ferramentas que já se encontram em pleno funcionamento e acessíveis ao público, no âmbito da estratégia B-Smart Famalicão.