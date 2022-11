Famalicão: Magusto da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures

Na tarde do dia 26 de novembro, às 15 horas, Maria de Fátima Cardoso, que assina como Maria Fraterna, apresenta “A um Deus do Céu”, sessão que terá lugar na sede das Edições Esgotadas, no Centro Comercial Brasília, no Porto. Trata-se de um livro que reúne dez contos, cuja capa é da responsabilidade do pintor famalicense Adias Machado.

Maria Fraterna é o pseudónimo de Maria de Fátima Carvalho da Silva Cardoso, natural de Vila Nova de Famalicão, onde passou a maior parte da sua vida, embora atualmente tenha uma nova experiência de vida na região do Centro de Portugal.

É licenciada em Direito e exerce funções de jurista na Câmara Municipal de V. N. de Famalicão, a cujo mapa de pessoal pertence, desde 1980.

Em paralelo tem mantido atividade literária e estreou-se com o livro de poesia “No Assédio do Tempo”, em 2020. Publicou o segundo livro de poesia, “De Dentro Para Fora”, em 2022. A “Um Deus do Céu e outros contos” é o seu mais recente livro de prosa narrativa. Também como escritora dramática escreveu sobre Maria da Fonte e o seu significado, a qual não se encontra publicada. Usando as palavras afáveis e/ou incisivas do seu pensamento, terminou agora um romance a publicar.

Com a apresentação de um poema ganhou o Prémio Ser Mulher 2019. Obteve o segundo prémio de prosa e narrativa com o conto “O Melhor Natal de Sempre”, no Algarve. Colabora com publicações ligadas à literatura em revistas (ensaio e poesia). Participou em coletâneas, antologias e dispõe de muitos poemas dispersos pelas redes sociais. Conta com alguns recitais de poesia em vários locais, tendo, ainda, participado em diversas tertúlias em regime de temas livres.