Famalicão: Magusto de Esmeriz e Cabeçudos é no dia 19 de novembro

Já estão selecionadas as 42 curtas-metragens finalistas do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão. Das 202 obras de jovens cineastas de todo o país, foram selecionados 42 trabalhos, grande parte produzidos este ano. A nona edição do certame realiza-se de 29 de novembro a 2 de dezembro, com sessões na Fundação Cupertino de Miranda e na Fundação Castro Alves, em Bairro. A homenagem à atriz e realizadora Maria de Medeiros será um dos pontos altos da sessão de encerramento, marcada para o último dia, estando em igual destaque as presenças do músico Rui Reininho, do escritor Valter Hugo Mãe e do ator João Gonzalez, na semana principal do Ymotion 2023.

A concorrer pelo prémio principal da competição, “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, de 2500 euros, estão 14 curtas-metragens: “Bégan” (2023), de Maria Jorge (Gondomar); “Boredom Cycle” (2023), de Jaime Domingues (Pombal); “Capa De Honras, La Cuonta de L Garotico i L Bielho” (2023) de Rui Falcão (Miranda do Douro); “Férias em Portugal” (2023), de Francisco Torres (Lisboa); “Filhas da Pátria” (2023), de Catarina Almeida (Maia); “Icarus” (2023), de Nuno Mina (Braga); “Limpa a Vista Artista” (2023), de João Rebocho (Charneca da Caparica); “Maelstrom” (2023), de Pedro M. Afonso (Porto); “O Abafador” (2023), de Silvana Torricella (Arcos de Valdevez); “One Card Shy of a Deck” (2023), de Filipa Viegas (Porto); “Pélago” (2023), de Maria Carneiro (Matosinhos); “Só Nós Dois” (2023), de Carolina Aguiar (Lisboa); “Ten With a Flag” (2023), de Vasco Alexandre (Vila Franca de Xira); e “The Devil Lived Here” (2023), de César Santos (Alverca do Ribatejo).

Da competição também fazem parte os prémios de “Melhor Documentário”, com cinco curtas-metragens; de “Melhor Animação”, com 12 obras, maioritariamente de realizadores ainda em percurso académico; e a categoria “Escolas Secundárias” apresenta 11 trabalhos nomeados.

«Está aqui uma amostra de um possível futuro do cinema português, com rasgo, risco e uma irreverência de estilo», realça o comissário do festival. Rui Pedro Tendinha, que participou na pré-seleção das curtas-metragens, destaca que as obras a concurso são «dos melhores lotes submetidos nesta década para este festival de esperanças. Filmes que apontam uma diversidade revigorante», elogia.

Do júri da edição deste ano, presidido pelo argumentista Tiago R. Santos, fazem parte Dalila Carmo (atriz), Daniel Catalão (jornalista e apresentador da RTP), Vicente Alves do Ó (realizador e argumentista), Bruno Caetano (produtor cinematográfico), Diana Duarte (autora, jornalista e apresentadora de televisão) e Ricardo Leite (realizador, produtor e argumentista).

A lista das curtas-metragens em competição no Ymotion, estão em www.ymotion.org .