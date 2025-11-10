Famalicão: Magusto do PS encheu e animou o centro urbano

No passado sábado, o Partido Socialista de Famalicão promoveu o tradicional magusto alusivo ao São Martinho, no centro da cidade. Centenas de pessoas juntaram-se à iniciativa, ao longo da manhã, para saborear castanhas assadas, num ambiente de convívio e proximidade.

A animação na Praça D. Maria II ficou a cargo do grupo Amigos das Concertinas do Rio Este, valorizando uma vez mais, o envolvimento e valorização das associações locais.

Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão afirma que “o magusto do PS é uma tradição que queremos manter viva, ano após ano. É um momento de encontro, alegria e partilha entre os famalicenses, mas também uma forma de dar vida ao centro urbano e de apoiar o comércio tradicional”.

O deputado socialista destacou ainda a importância de sensibilizar a população para o valor do comércio de proximidade “é essencial para termos uma cidade viva, com emprego, qualidade e segurança nas ruas. O centro urbano deve ser um espaço de encontro, cultura e dinamismo económico”.