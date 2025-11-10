Concelho, Política

Famalicão: Magusto do PS encheu e animou o centro urbano

No passado sábado, o Partido Socialista de Famalicão promoveu o tradicional magusto alusivo ao São Martinho, no centro da cidade. Centenas de pessoas juntaram-se à iniciativa, ao longo da manhã, para saborear castanhas assadas, num ambiente de convívio e proximidade.

A animação na Praça D. Maria II ficou a cargo do grupo Amigos das Concertinas do Rio Este, valorizando uma vez mais, o envolvimento e valorização das associações locais.

Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS de Vila Nova de Famalicão afirma que “o magusto do PS é uma tradição que queremos manter viva, ano após ano. É um momento de encontro, alegria e partilha entre os famalicenses, mas também uma forma de dar vida ao centro urbano e de apoiar o comércio tradicional”.

O deputado socialista destacou ainda a importância de sensibilizar a população para o valor do comércio de proximidade “é essencial para termos uma cidade viva, com emprego, qualidade e segurança nas ruas. O centro urbano deve ser um espaço de encontro, cultura e dinamismo económico”.

Deixe um comentário

Famalicão: Condução ilegal e sob efeito do álcool levou a várias detenções

A PSP deteve no último domingo em Famalicão, três pessoas de 20, 43, e 70 anos, por condução ilegal, por não possuírem carta de condução, estando um deles envolvido num acidente de viação.

Ainda no decorrer do fim de semana, a Polícia de Segurança Pública deteve seis pessoas, em Famalicão, Braga e Guimarães com idades compreendidas entre os 29 e 63 anos, por condução sob efeito do álcool, com uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Os detidos em Famalicão foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial da cidade.

Famalicão: Luís Vales é o novo presidente da ULS do Médio Ave

Luís Vales, natural de Marco de Canaveses e ex-deputado do PSD à Assembleia da República, é o novo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave.

Fernando Luís de Sousa Machado Soares Vales, desde de 2023 gestor dos Serviços Farmacêuticos da ULS do Alto Ave (Hospital de Guimarães), subsistiu António Barbosa.

Fazem ainda parte do novo Conselho de Administração, Germano Adrega Cardoso, diretor clínico para a área dos cuidados de saúde hospitalares; Mariana Beirão Carrapatoso, diretora clínica para os cuidados de saúde primários; Ana Micaela Bento do Couto, vogal executiva, com o pelouro financeiro, e Pedro Raul Neves Mota da Silva, enfermeiro diretor.

Fernando Luís Vales é licenciado em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde – Norte (2002), com o Curso de Especialização em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (2021).

Vencedor do Prémio Coriolano Ferreira da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (2022), foi administrador hospitalar responsável pelos serviços farmacêuticos na Unidade Local de Saúde do Alto Ave, onde liderou estratégias de gestão, eficiência e segurança nos cuidados farmacêuticos. Exerceu funções de gestor de área de produção clínica e dos serviços farmacêuticos no Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães e não ULS do Alto Ave (2022-2025). Exerceu também as funções de assessor do conselho de administração da ULS do Tâmega e Sousa.

A ULS do Médio Ave inclui os hospitais de Famalicão e Santo Tirso e os centros de saúde destes dois concelhos e da Trofa.

A designação do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. foi publicada, esta segunda-feira, em Diário da República. O novo conselho de administração entra em funções esta terça-feira.

Famalicão: Liberdade FC conquista vários pódios no corta-mato distrital longo, em Barcelos

O Liberdade FC participou no VIX Corta Mato de Barcelos, que decorreu no último sábado e acolheu o Campeonato Regional de Corta-mato Longo da Associação de Atletismo de Braga para os escalões Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores e Veteranos.

Destaque para Carolina Faria, terceira classificada em Iniciados, Maria Rodrigues em Juvenis, Frederico Vilhena em Juniores e Eduardo Salazar, segundo classificado em Sub-23.

No que toca aos escalões de formação, em Benjamins A, Gabriela Costa foi terceira e Gabriel Sathler foi segundo classificado. Em Benjamins B, Martim Sousa foi o terceiro melhor em prova. No escalão de Infantis, Leonor Monteiro ficou em segundo lugar e Iara Sathler em terceiro.

Integrado no Campeonato Distrital, no escalão de seniores, Tânia Silva foi a terceira melhor veterana na geral.

Coletivamente, destaque para o 3º lugar do pódio nos escalões de jovens femininas.

Famalicão: Tiago Silva conquista título de campeão Norte de Ralis

Tiago Silva sagrou-se campeão Norte de Ralis, no Historic Rally de Fafe. O piloto da Tiajo Motorsport, navegado por Pedro Alves, alcançou a terceira posição nesta prova, o bastante para confirmar o título, após quatro vitórias consecutivas nas contas do Campeonato Norte.

Ao longo da época, a dupla demonstrou andamento sólido e uma consistência que se revelou decisiva na luta pelo título. «Esta conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e do apoio de toda a equipa e parceiros. Estamos muito orgulhosos do que alcançámos, mas o trabalho ainda não está completo. Em Murça vamos lutar para que o nosso navegador, Pedro Alves, também alcance o título de Campeão Norte!”, reforçou Tiago Silva.

Tiago Silva e a Tiajo Motorsport seguem agora focados na última prova do calendário, onde pretendem encerrar a época com mais um bom resultado.

Famalicão: Casa do Povo de Lousado celebra Dia do Associado no próximo domingo

No próximo domingo realiza-se o “Dia do Associado”, na Casa do Povo de Lousado, com diversas atividades lúdicas, como sueca, bilhar e damas. O convívio tem início às 14h00, seguindo-se um magusto de S. Martinho, pelas 16h30, com bifanas, papas de sarrabulho, castanhas e outras iguarias.

As inscrições são limitadas e a receita da iniciativa reverte a favor da manutenção e preservação do edifício da Casa do Povo.

Academia Sénior que conta com mais de 30 participantes, às segundas e quartas-feiras, mantém o propósito de estimular a aprendizagem de forma enriquecedora. A Casa do Povo mantém também o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã entre as 10h00 e 12h00, no salão nobre.

A próxima atividade inicia-se em 11 de janeiro do próximo ano, com o arranque do torneio de bilhar livre e snooker, mantendo o entusiasmo habitual.

Famalicão: Despiste em Antas faz um ferido

Uma mulher ficou ferida na sequência de um despiste, na manhã desta segunda-feira, na rua José Freitas Dias, em Antas.

O alerta foi dado por volta das 10h05 e para o local foram acionados os Bombeiros de Famalicão que transportaram a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital local.