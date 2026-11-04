O magusto do PS, agendado para este sábado, vai realizar-se na sede do partido, em Delães, na Rua de Carrezedo n. 10. Inicialmente marcado para o Campo das Festas de Delães, o convívio mudou de local face à previsão de chuva. Mantém-se a hora – 16 horas – e a entrada gratuita.

O evento de celebração do São Martinho contará com animação para todas as idades e pretende proporcionar uma tarde de convívio, partilha e celebração das tradições populares. Igual iniciativa será replicada a 14 de novembro, no sábado seguinte, entre as 10 e as 12 horas, no centro da cidade de Famalicão.