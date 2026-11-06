O Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege organiza o seu magusto de São Martinho ao final da tarde deste sábado, a partir das 18 horas, na sede, junto à Capela de São José, no lugar da Portela,.

Para celebrar esta tradição e promover o convívio, não faltarão as castanhas assadas, que serão oferecidas pela organização, além dos sabores regionais e do vinho.

A tasquinha tradicional contará com feijoada, rojões, bolo de carne, bolo de sardinhas e caldo verde, entre outros petiscos.

As reservas podem ser efetuadas através do contacto 914 564 676.