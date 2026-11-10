No passado domingo, decorreu o tradicional magusto, organizado pela Junta de Freguesia em conjunto com a Paróquia e o Grupo de Catequese de Arnoso Santa Eulália. Previsto para o passal da igreja, a iniciativa foi transferida para o salão polivalente da ADC devido aos alertas de mau tempo.

Publicidade

A Tuna Universitária do Minho e o grupo de concertinas Amigos do Rio Este animaram o convívio que contou com uma forte adesão da comunidade. Foram saboreadas as castanhas assadas em fogueira de caruma, acompanhadas pelo bom vinho verde da terra e por doces confecionados pelas catequistas. Não faltou a a alegria e a boa disposição para celebrar o São Martinho e reforçar o espírito comunitário.

Publicidade

A Junta de Freguesia agradece a presença do pároco Vítor Sá, a colaboração de todos os que contribuíram para o sucesso da atividade que teve o apoio da Câmara Municipal.