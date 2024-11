Famalicão: Magusto Paroquial em Joane

Utentes e colaboradores da ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este – celebraram o dia de São Martinho nas diferentes respostas sociais e equipamentos. Todos reavivaram e celebraram a tradição, num ambiente de convívio, alegria e de diálogo intergeracional.

No Centro de Apoio Comunitário, no Lar “A Minha Casa”, no Centro de Dia e na Creche de Arnoso de Arnoso Santa Eulália houve magustos com fogueiras e castanhas assadas, acompanhados com danças, cantares e festa, mas também de aprendizagem para as crianças.

No Lar, o magusto teve a animação musical do Grupo de Concertinas Amigos do Rio Este.