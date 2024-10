Famalicão: Mais 155 desempregados em agosto, face ao mês anterior

Nos próximos três fins de semana, a Praça D. Maria II vai acolher o mercado Vai à Vila dedicado ao Outono. Para além dos expositores que podem ser visitados, as tardes de domingo vão contar com momentos culturais.

Já no próximo fim de semana, dias 12 e 13 de outubro, será o Mercado Paleta das Cores a preencher a Praça D. Maria II. A população é convidada a apreciar as cores do Outono através do artesanato, suculentas, hortícolas e outros produtos alusivos a esta época do ano.

No fim de semana seguinte, dias 19 e 20, o Mercado de Outono traz ao centro da cidade decoração, petiscos, queijo, vinhos, caldos e sopas relacionados com a estação. No domingo, às 14h00 e às 16h00, haverão espetáculos da Gindança e do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube.

No final do mês, o Dia das Bruxas chega à cidade com o Mercado Doçura ou Travessura, com doces, salgados, vinhos, licores e sumos. No dia 27, pela 14h00, haverá um momento cultural dinamizado pelo Tatu&CIA. Pelas 16h00, as Concertinas Monte Santo André vão animar a Praça.

Os três mercados abrem no sábado às 10h00 e prolongam-se até às 20h00. No domingo, os famalicenses podem visitar os expositores entre as 10h00 e as 18h00.

A programação anunciada dos mercados urbanos Vai à Vila poderá sofrer alterações em função das condições meteorológicas.