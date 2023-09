Famalicão: Mais 25 assistentes operacionais para as escolas

Este ano letivo, o município de Famalicão contratou mais 25 operacionais para as escolas do concelho. O presidente da Câmara Municipal recebeu os novos colaboradores e desafiou-os a assumir o compromisso de servir os mais novos, uma vez que terão «um papel relevante na formação das gerações vindouras», realçou.

Recorde-se que o Município de Famalicão tem 627 colaboradores – entre assistentes operacionais e assistentes técnicos – afetos às escolas. Esta responsabilidade por estes recursos humanos advém das competências na gestão do pessoal não docente que desde 2015 as autarquias têm em matéria de Educação.

Mário Passos salientou o facto de o Município estar centrado em criar todas as condições para o bom funcionamento das escolas, que se expressa no facto de Famalicão «ter alocados mais recursos do que os que o Ministério determina, numa opção política feita em razão da operacionalidade e das dinâmicas que queremos nas nossas escolas, criando todas as condições para o sucesso do ensino». Famalicão apresenta 98 colaboradores acima do rácio exigido pelo Ministério da Educação, ao serviço dos 140 estabelecimentos de ensino do concelho.