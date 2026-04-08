Famalicão: Mais carros vandalizados durante a última noite

Há registo de mais carros vandalizados, ao longo da última noite, em Famalicão.

Um dos casos reporta-se à Travessa da Avenida de França, onde, pelo menos um carro, foi vandalizado. Um dos vidros foi partido e a porta danificada com recurso a um objetivo metálico que acabou por ser lançado a um jardim nas proximidades.

Apesar de existirem alguns objetos no interior da viatura, nenhum deles foi levado, o que reforça a intenção do ato de vandalismo sem furto.

Há relatos de que, neste mesmo local, no passado mês de março, um jovem destruiu várias viaturas enquanto circulava na rua.